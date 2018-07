Erdogan es acusado de utilizar el caso Özil para ganar la candidatura a la Eurocopa 2024

Al menos dos personas resultaron heridas hoy cuando desconocidos dispararon desde una camioneta contra hinchas que salían del centro de entrenamientos del club Universidad de Chile tras asistir a una... Ver más Al menos dos heridos tras ataque a tiros contra hinchas de Universidad de Chile

El presidente Evo Morales manifestó su apoyo al futbolista alemán Mesut Özil, quien anunció que deja la Selección de su país en medio de una polémica sobre su ascendencia turca. Ver más Evo apoya a Özil ante "discriminación racial y hostigamiento político"

El técnico de Atlético de Madrid, Diego Simeone, el de Barcelona, Ernesto Valverde, y Zinedine Zidane, entrenador de Real Madrid la pasada temporada, figuran entre los once nominados al premio "The... Ver más 11 entrenadores de fútbol masculino están nominados al premio The Best