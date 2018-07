El "Diablo" Etcheverry revela que padece diabetes

El exmundialista Marco Antonio Etcheverry reveló anoche que padece diabetes y que ya asumió los cuidados con su alimentación y su rutina de ejercicios. Bajó 13 kilos.

"Tengo diabetes. Y ahora es apoyarse, cuidarse con la comida, dieta y hacer mucho deporte", comentó en el programa No Mentirás, que se emite en la red PAT.

El exfutbolista enfrenta la situación "sin miedo" y señala que su enfermedad le ayudó a tomar consciencia sobre su estilo de vida.

"Honestamente no le tengo miedo a nada. Para mí es lo mismo solamente que he sido consciente de que tengo que estar cuidándome que ya no tengo que hacer lo que hacía antes", apuntó y manifestó que, también, superó dificultades con su visión.

"El "Diablo" fue pieza fundamental de la clasificación de la Selección nacional al Mundial de EEUU 1994.