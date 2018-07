Germán Flores M. 33 años al servicio del Club Tenis Cochabamba

El encargado de canchas del Club Tenis Cochabamba, German Flores Meneses, tiene un historial extenso en esta institución, ya que tuvo la oportunidad de conocer a destacadas figuras extranjeras y nacionales que jugaron en Cochabamba en varios torneos internacionales, nacionales y departamentales, desde 1985 hasta la fecha (33 años) y espera seguir muchos años más.

El # 1 conversó con Flores para que cuente su vida durante los últimos siete lustros.

- ¿Cómo llegó a trabajar en el Club Tenis?

- Mis padres se vinieron a vivir a Cochabamba y cuando falleció mi madre yo tenía apenas dos años. Mi papá (quien murió al poco tiempo), al verse solo me internó en el orfanato de las madres del Amor de Dios, luego estuve con los padres Salesianos hasta mis 17 años. En este lugar conocí a mi esposa Catalina Durán.

Trabajar en el Club Tenis Cochabamba me permitió conocer a grandes personalidades como los cantantes Arjona y Armando Manzanero, quienes visitaron el club durante su estadía en nuestra ciudad.

Desde mis 17 años presté mis servicios en varias empresas hasta que me contrataron los dirigentes del Club Tenis Cochabamba y comencé a trabajar desde el 20 de agosto de 1985 hasta la fecha, faltan sólo días para cumplir 35 años en el club.

Comencé ocupando el puesto de recepcionista (ingreso al club), hasta 2003 (18 años), posteriormente me asignaron la Caseta de Control de canchas donde desempeño esas funciones desde hace 15 años (2003) hasta la fecha.

Siempre he tratado de cumplir mi trabajo con responsabilidad y esmero, seguramente he tenido algunos errores, como todo ser humano, pero mi trabajo lo realizo con mucha alegría, entusiasmo y responsabilidad, porque el Club Tenis Cochabamba es una institución de mucho prestigio y la considero mi segundo hogar. Estoy muy agradecido con los dirigentes por la confianza que me han brindado durante todos estos años.

- ¿Cuántos campeonatos ha tenido la oportunidad de ver?

- Muchos torneos internacionales, como el Satélite que actualmente se llama Future y se juegan todos los años con la presencia de destacadas figuras internacionales y nacionales.

También la disputa de la Copa Davis en dos ocasiones, cuando Bolivia jugó con Cuba en 1994 y la última en 2004 con El Salvador, en las canchas del Club Tenis Cochabamba para varones, además de varias veces la Copa Federación para damas.

También recuerdo los torneos internacionales Confraternidad entre la Universidad de Viña del Mar, Chile, y el Club Tenis Cochabamba, que se jugaban cada año, además de los certámenes entre los raquetistas vallunos ante cruceños y paceños.

- ¿Qué figuras del pasado recuerda?

- Entre las principales raquetas vallunas desde que trabajo en el Club Tenis, tuve la ocasión de ver en el pasado a Oky Chiarella, que fue uno de los mejores de su época, además a Hervje Eterovic, Guillermo Oporto, Agustín Cortez (padre), Juan Carlos Trigo (+), Cinthia Terán, Amparo Durán, Carlota Velasco, Ana María Trigo, Daniela Trigo, y actualmente a Agustín (hijo), Gabriela, Patricia, Verónica y Paula Cortez, Mauricio y Valeria San Miguel, France Antezana, Mariana Zegada, Ernesto Requena, Samuel Orellana y otros.

- ¿Qué apoyo ha recibido?

- En lo personal he recibido mucha ayuda y fortaleza de parte de los socios del club, muy particularmente tengo que agradecer a Don Tito Sagarnaga (+), al Ing. Agustín Cortez, al Lic. Carlos Quiroga Blanco y otros, que no acabaría de nombrarlos, a todos a ellos mil gracias y que Dios siempre los bendiga.

FICHA PERSONAL

Germán Flores Meneses

Fecha de nacimiento: 12 de octubre de 1949

Lugar: Pulacayo, Potosí

Padres: Máximo y Flora

Esposa: Catalina Durán

Hermanos: Esperanza y René

Hijos: Juan, Luz, Elizabeth, Eva, Teresa y Sandra

Las experiencias ligadas al tenis

Germán Flores recuerda que cuando llegaron a Cochabamba los cantantes internacionales Ricardo Arjona y Armando Manzanero, estos decidieron jugar un partido en una de las canchas del Club Tenis Cochabamba, pero él, como encargado de la puerta de ingreso, no los dejó pasar, ya que no tenían ninguna autorización.

También vio el teabreack más largo con el marcador de 26-24, cuando jugaron el boliviano José Medrano con el cubano Pérez, por la Copa Davis en 1994. Ese partido duró más de tres horas.

FLORES TUVO LA OPORTUNIDAD DE VER A GRANDES FIGURAS DEL TENIS

Germán Flores tuvo la oportunidad de ver jugar a grandes figuras del tenis nacional e internacional.

Entre los nacionales a Hugo Dellien, FedericoZeballos, Mauricio Estivariz, Mauricio Doria Medina y Rodrigo Banzer.

Entre los extranjeros al Argentino Diego Swatman, al ecuatoriano Nicolás Lapentti y otras grandes estrellas que tuvo la suerte de verlas jugar en los diferentes campeonatos durante estos 33 años.

Dellien, “a quien lo vi jugar desde su infancia en varios eventos nacionales, actualmente brilla a nivel internacional y participa en grandes torneos internacionales”, dijo. Está considerado entre los 110 mejores del mundo, según el último ranking de la Federación Internacional del deporte blanco.

Igualmente los otros nacionales y extranjeros brillaron y algunos son actualmente figuras.