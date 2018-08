Claure: "Arias se va a quedar en Bolívar por lo menos hasta diciembre"

Marcelo Claure, presidente de Baisa, la sociedad que maneja al club Bolívar, sostuvo en su cuenta de Twitter que el director técnico del club, Alfredo Arias, se quedaría por lo menos hasta el torneo Clausura y anunció cambios en la institución.

"Estamos en medio de un campeonato y tenemos que luchar con lo que tenemos. El Profesor Arias se va (a) quedar en Bolívar hasta por lo menos diciembre y hay que apoyarlo a él y al plantel que tenemos", señaló el empresario en una serie de publicaciones.

Quedar en Bolívar hasta por lo menos Diciembre y hay que apoyarlo a él y al plantel que tenemos. Me hubiera gustado hacer más cambios a mitad del año pero sin la apertura del libro de pases no se pudo. He hablado esta noche con Guido y le he planteado ciertos cambios importante

— MarceloClaure (@marceloclaure) 13 de agosto de 2018