Lampe sobre la polémica por xenofobia: Todo queda atrás

El arquero boliviano, Carlos Lampe, que hace poco fue contratado por el club Boca Juniors, señaló anoche que todo "queda atrás" en referencia a las declaraciones xenófobas de un presentador argentino.

"Esas cosas quedaron atrás, me llamó Pablo (Carrozza), se disculpó conmigo, se disculpó con el país. Entonces, eso queda todo solucionado, queda atrás", manifestó Lampe al canal TyC Sports durante la gala de la cena benéfica de la Fundación Boca.

El guardameta fue consultado sobre la intervención del Gobierno, que a través del viceministro de Descolonización envió cartas de denuncia a dos organizaciones internacionales por discriminación, mientras que la Federación Boliviana de Fútbol pidió a la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) pronunciarse respecto al caso.

"Uno está acostumbrado a un montón de cosas en el fútbol. No me gusta que se magnifiquen muchos las cosas, no me gusta hacer problemas", señaló.

Hace unos días el periodista argentino pidió disculpas por medio de un vídeo y el Viceministerio dio por cerrado el caso.

Lampe se alejó del clima negativo y vive feliz esta experiencia en el plantel argentino, que la siguiente semana disputará el partido de ida por la semifinal de la Copa Libertadores.

"Yo feliz de estar acá, feliz de conocer todo lo que es el mundo Boca y contento", asevero en la entrevista.

Anoche, el guardameta participó de la Cena Anual Solidaria organizada por la Fundación Boca Social. En el evento también se encontraba los arqueros Agustín Rossi y Esteban Andrada, que se recupera de una lesión.

Mira la entrevista completa, aquí: