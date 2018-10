Médico asegura que Maradona tiene artrosis severa

El cirujano y traumatólogo de Maradona, Germán Ochoa, señaló que el "10" padece de una artrosis severa en sus rodillas desde hace varios años.

"A corto o mediano plazo hay que tomar la decisión del reemplazo articular, el problema es que es un paciente joven. Pero sus rodillas no tienen otra solución. Hay una destrucción progresiva y total de los cartílagos, y por el contrario, si no se soluciona, se agrava porque avanza. No se detiene", explicó el especialista al portal deportivo Toda Pasión, citado por el sitio web de TyC Sports.

Ochoa dejó en claro que "El Pelusa" no corre riesgo de no poder caminar si se somete a cirugía.

"No va a llegar a eso. Los avances de la tecnología permiten una solución. Primero hay que operar una y después la otra. Él tiene que evitar todo lo que sea impacto: correr, saltar, y demás movimientos que provoquen impacto en esas rodillas. Y debe hacer un mantenimiento de las rodillas y fortalecimiento muscular", señaló.