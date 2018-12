Libertadores: partidos de Wilster y San José se transmitirán por Facebook

Hace unas semanas la Conmebol anunció que Facebook se adjudicó los derechos de transmisión de la Copa Libertadores para el ciclo comercial 2019-2022.

Según la información del sitio web del ente deportivo, se transmitirá el partido en la página oficial de la Conmebol en esta red social. Los días de difusión serán los jueves, en exclusiva en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Y también se transmitirá un partido por semana, martes o miércoles para los países que conforman la Confederación.

Según estos datos, los primeros partidos que se transmitirían son:

07/03 | Huracán Vs. Cruzeiro

07/03 | LDU Quito Vs. Peñarol

07/03 | Deportivo Lara Vs. Emelec

14/03 | Emelec - Huracán

14/03 | Peñarol Vs. San José

14/03 | Alt. Paranaense Vs. Wilstermann

28/03 | Ganador G3 - Rosario Central

28/03 | Universidad Católica Vs. Gremio

28/03 | Sporting Cristal Vs. Olimpia

11/04 | River Vs. Alianza Lima

11/04 | Flamengo Vs. San José

11/04 | Emelec Vs. Deportivo Lara

25/04 | Junior Vs. San Lorenzo

25/04 | Zamora Vs. Cerro Porteño

25/04 | G2 Vs. Palmeiras

09/05 | Godoy Cruz Vs. Universidad de Concepción

09/05 | Boca Vs. Atlético Paranaense

A estos se irán sumando los partidos que se elijan entre el martes y miércoles cada semana.