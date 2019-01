Chumacero dispuesto a ser convocado por La Verde

El jugador boliviano Alejandro Chumacero, que milita en el club Puebla de México, manifestó que se encuentra dispuesto a asistir si es convocado por la Selección nacional.

Chumacero fue entrevistado por radio Panamericana y consultado por si había sido contactado por el técnico de la Selección nacional, que hasta finales del año pasado era César Farías, manifestó que no, pero que está predispuesto a participar de la convocatoria.

"Cada quien está trabajando por su parte. Tal vez en algún momento me estará llamando, si no yo me avoco a mi trabajo y estoy predispuesto cuando me llamen. Siempre listo", manifestó el exjugador de The Strongest.

También añadió que se encuentra cómodo con su club y que espera quedarse muchos años.

Sobre la nueva etapa de su excompañero Pablo Escobar como DT del Aurinegro, señaló que se encuentra feliz y que le desea "todo lo mejor"