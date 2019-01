¿Marcelo Martins se queda en el fútbol de China?

El jugador boliviano Marcelo Martins está cerca de quedarse en el fútbol de China, según el tuit de un periodista brasilero.

"El delantero Marcelo Moreno está cerca de ser anunciado como el nuevo refuerzo del Shijiazhuang Ever Bright. Un jugador de 31 años está sin un club después del final de su lazo con Wuhan Zall", señala el mensaje en Twitter de Leonardo Hartung.

Portal Sohu: o atacante Marcelo Moreno está próximo de ser anunciado como o novo reforço do Shijiazhuang Ever Bright. Jogador de 31 anos está sem clube após o término de seu vínculo com o Wuhan Zall. pic.twitter.com/EcQnUOgV32

