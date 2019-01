Dan por finalizada la búsqueda de Emiliano Sala

Tras 80 horas de trabajo de vuelo combinado con tres aviones y cinco helicópteros, además de barcos, botes y buzos, la policía de Guerney anunció que se terminó la búsqueda de la avioneta en la que viajaba el jugador argentino Emiliano Sala.

El capitán de los serviciós de búsqueda, David Barker, emitió un comunicado en el que señala: "las chances de encontrar sobrevivientes en esta etapa son extremadamente remotas".

