“Manchón” Rocha, el futbolista que emergió del club Real Caracota

E l destacado exfutbolista Fernando “Manchón” Rocha Arispe, que comenzó a jugar desde muy pequeño en el equipo de su barrio, Real Caracota, dio un salto de la cancha Calatayud a la del Capriles para jugar en dos clubes grandes, Wilstermann y The Strongest, en la década del 80 al 90. Rápidamente ascendió y luego de jugar en las selecciones vallunas de la categoría juvenil y mayores, integró el equipo nacional Sub-23 que jugó en Colombia. A su retorno fue figura en el plantel Aviador y el Atigrado. Actualmente, juega en el club Don Bosco de la Mutual de exjugadores.

Empezó a jugar fútbol en la categoría mascotas del club Real Caracota de la zona de la Cancha a sus seis años (1966), después pasó a pibes, infantil y jugaba en los torneos organizados por la Liga Infantil y Juvenil dependiente de la Asociación de Cochabamba. Este club tenía como dirigente a un carpintero, Víctor García.

Después pasó al club Ferroviario en 1978 y jugó hasta 1979, cuando lograron el título de bicampeones en segunda de ascenso y ascendieron a primera, algunos de sus compañeros fueron Siles, Guzmán y otros.

Tuvo la oportunidad de integrar la selección cochabambina de fútbol en el torneo nacional que se realizó en Oruro en 1978 y fue el goleador.

El año 1979 fue convocado a la selección nacional Sub-23 que compitió en el Torneo Preolímpico realizado en Colombia (Bogotá, Calí, Barranquilla y Pereira) a principios de 1980 y tuvo la oportunidad de tener como compañeros a futuras figuras del fútbol boliviano, como los hermanos Eduardo y Carlos Terrzas, Padilla, Figueroa, Noro, Covarrubias, Aguirre, Wilson Ávila, Fernando Salinas, Justo Sejas y otros. El técnico era Roger Wills.

A su retorno se integró al plantel de Wilstermann donde jugó junto al mundialista brasileño Jairzinho. El plantel lo conformaban grandes jugadores como Gastón Taborga, Eduardo Navarro, Víctor Eduardo Villalón, Carlos Arias, César Enriquez, Jhonny Villarroel, Freddy Vargas, Freddy Salguero, René Melgar, Roger Pérez, José Issa y otros. Participó en la Copa Libertadores de América ante los planteles ecuatorianos de Barcelona y Técnico Universitario de Ambato en 1981, cuando Wilstermann fue el primer equipo boliviano que pasó a las semifinales, luego de eliminar a los dos equipos extranjeros e igualar con The Strongest de La Paz en el primer puesto del grupo y de ganar en el desempate en Santa Cruz por 4-1.

El cuadro aviador fue eliminado en las semifinales por Flamengo de Brasil y Deportivo Calí de Colombia.

Integró el equipo de Wilstermann que se coronó bicampeón en 1981 y jugó la Libertadores de 1982 contra Boca Juniors y River Plate de Argentina, pero fue eliminado en primera ronda.

Su mejor actuación en el plantel rojo fue en 1983, cuando fue considerado como la mejor figura del equipo.

En 1985 viajó con Wilstermann a jugar partidos amistosos en Arequipa y Cuzco.

Durante estos años sus principales compañeros fueron: Carlos Arias, Sergio Luna, Gastón Taborga, Armando Quinteros, Alfredo Almada, Hugo Rodríguez, Jhonny Villarroel, José Issa, Aviles y otros. Estuvo casi siete temporadas en el equipo cochabambino (1980-1986) logrando muchos lauros.

En 1987 se fue al club The Strongest de La Paz, con el que salió campeón y subcampeón de la Liga; también participó en la Copa Libertadores en cuatro ocasiones consecutivas, junto a Luis Galarza, Miguel Gariazú, Ricardo Fontana, Eligio Martínez, Alberto Illanes, Troncoso, José Luis Coronado, Eduardo Villegas, Sergio Luna, Ivan Jiménez, Eliseo Ayaviri, Óscar Arce,

Figueroa, Germán Panichelli, Orellana, Jesús Reinaldo, Ramiro Castillo, Erwin “Chichi” Romero, Mario Rolando Ortega y otros grandes jugadores.

Después de estar cuatro temporadas en The Strongest volvió al club Wilstermann en 1990.

Terminó su carrera deportiva en el club Orcobol de Cochabamba en la Liga, jugó durante cuatro meses (1991) junto con Salguero, Siles, Veizaga, Terrazas, Angola, Cortez y Baldivieso, pero dejó el equipo porque no le pagaban.

Después de dejar el fútbol liguero, se incorporó al club Don Bosco de la Mutual de exfutbolistas y jugó hasta el año 2000 junto con Villarroel, Taborga, Ronald Campos, Alberto, Tordoya y otros.

Abandonó el equipo en 2001 para viajar a Italia, donde permaneció hasta 2012.

A su retornó desde 2013 volvió a vestir la casaca de Don Bosco y sigue jugando hasta la fecha junto con Villarroel, Campos, Arévalo, Carballo y otros.

En junio del año pasado viajó a La Paz para jugar en el plantel de The Strongest y protagonizar el clásico paceño de antaño, teniendo por compañeros a Gariazú, Luna, Martínez, Galarza, Fontana y Ortega y en el equipo rival jugaron viejas figuras como Etcheverry, Soria, Borja, Sánchez, Sandy y otros. El partido se disputó en el estadio Rafael Mendoza de Achumani.

FICHA PERSONAL

Fernando Rocha Arispe

Fecha de nacimiento: 1 de diciembre de 1959

Padres: Hilarión (+) y Margarita (+)

Lugar: Cochabamba

Hijas: Daniel y Karina

Nietos: Ariana, Antony y Davide

Deportes: Fútbol y futbol de salón

Jugó torneos internacionales y nacionales de futsala

Rocha participó en un campeonato nacional de clubes campeones de fútbol de salón con el equipo valluno de Guatemala en Santa Cruz, en 1978, junto con Vladimir Soria, César Sánchez, Pedro Ortega, Jorge Méndez, Nelson Siles, Farias y otros.

Un año después participó en otro campeonato de futsala de clubes campeones con el equipo Metalúrgica Andina, en esa oportunidad reforzó el equipo junto con Pedro Ortega, Nelson Siles y se clasificaron campeones por primera vez.

Participó en el nacional de futsal en Oruro con la selección Cochabamba junto con Pedro Ortega, “Osito” García, “Loco” Lafuente y otros.

Tuvo la oportunidad de participar en dos torneos internacionales llamados “5 Naciones” que se realizaron en Uruguay y Chile, en 1979 y 1980, contaron con la asistencia de Brasil, Uruguay, Chile, Argentina y Bolivia y lograron el cetro. Rocha que jugaba en principio de 8 o 10 terminó de nueve y fue el goleador de los dos torneos. También compitió en los nacionales de futsala con la selección valluna.

“Tuve la felicidad de vivir momentos inolvidables”

“Hay logros que uno nunca olvida, como el año 1983 cuando fui considerado como la figura de Wilstermann y cuando nos clasificamos campeones de la Liga, luego de vencer a Bolívar de La Paz”, dijo Rocha.

Recordó que en 1987, cuando jugaba en The Strongest, le ganaron a Destroyers, que en esa época tenía al “trío de oro”, conformado por “Platiní” Sánchez, “Diablo” Etcheverry y “Tapera” Ramos.

También el haber integrado las selecciones nacionales y cochabambinas con mucho orgullo y jugado en varias canchas del exterior ante grandes equipos.

“Hay un bajón en el nivel del fútbol boliviano”

El fútbol boliviano ya no cuenta con grandes figuras como antes, ya que hay menos promoción, dijo Rocha.

“En mi época había una gran camada de ocho jugadores y era difícil descollar, porque estaban ‘Chichi’ Romero, Carlos Aragonés, Ovidio Mesa, Melgar, Marco Antonio Etcheverry y otros, a quienes era difícil quitarles su puesto”, dijo.

Continúo: “Actualmente, es más fácil ser titular en un plantel, ya que hay un bajón en el nivel del fútbol boliviano, ya no hay esa garra y corazón de darse íntegro en cada partido y por eso los dirigentes buscan más jugadores extranjeros para lograr el título”.

“Al futbolista de hoy le da lo mismo perder o ganar porque cobra igual, antes teníamos que ganar para que nos paguen”, señaló.

“Después de dejar el fútbol, mi objetivo era ser entrenador, pero no pude realizar ningún curso en el exterior y entonces preferí seguir jugando en la Mutual, ya que el fútbol me apasiona”, finalizó.