Reinoso exige más de 49 mil dólares a San José y Martínez pide que "cobre lo justo"

El colombiano Jair Reinoso, exdelantero del club San José, exige el pago de 49.849 dólares por su salario de cuatro meses y 23 días de trabajo, según una carta de sus abogados. El presidente de la institución, Wilson Martínez, pidió que cobre lo justo ya que sólo le debería "dos meses y días de diciembre".

Según la carta, al jugador se le adeuda los meses de julio, octubre, noviembre y diciembre del año pasado, por cada mes son 10.700 dólares, a esto se suma 14 días de diciembre de 2017 por un monto de 4.064 dólares con 48 centavos y 9 días de enero de 2018, por 2.958 dólares con 30 centavos.

Ante esto, Martínez manifestó en Cochabamba que sólo se le debe de un par de meses y unos días de diciembre y pidió que "cobre lo justo".

"Que Reinoso cobre lo justo. No sé porque quiere hacer tanta polémica. Se le debe octubre, noviembre y diciembre como a todos los jugadores", aseveró en Cochabamba.

"Yo no entiendo de donde sacas días (de diciembre de 2017 y enero del año pasado). Yo le recuerdo a Reinoso que no cobraba nadie si no se les pagaba a todos los jugadores", apuntó.

La misiva del consorcio de abogados también señala que tienen conocimiento del premio por la clasificación a la Fase de Grupo de la Libertadores 2018, pero que como aún la Conmebol no desembolsó el dinero, ellos aún no hicieron el reclamo del pago.

El jugador ahora milita en el club The Strongest y esta noche enfrenta al club paraguayo Libertad por la Copa Libertadores.