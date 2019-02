Incendio en centro de entrenamiento del club Flamengo deja al menos 10 muertos

Los premios FIFA "The Best" para el año 2019 se entregarán el próximo 23 de septiembre en el teatro La Scala de Milán (norte de Italia), según informó hoy el organismo que gestiona el fútbol mundial... Ver más Los premios FIFA "The Best" 2019 se entregarán en Milán el 23 de septiembre

El club Flamengo de Brasil agradeció el apoyo de los clubes tras el trágico incendio en su centro de entrenamiento que acabó con la vida de 10 personas, incluyendo a atletas juveniles. Ver más Flamengo agradece el apoyo del mundo del fútbol

Dieciocho días después de su desaparición, la familia del argentino Emiliano Sala anunció este viernes que "comienza el duelo", tras la identificación el jueves del cadáver hallado en el fondo del... Ver más La familia de Sala "comienza el duelo", el fútbol rinde homenaje al argentino