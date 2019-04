Los costos del VAR definirán si se da viabilidad

La propuesta de Marcelo Claure, presidente de Baisa, hace referencia a cubrir los gastos de implementación del sistema de videoarbitraje (VAR); sin embargo, existen costos adicionales que oscilan entre los 2 mil a 5 mil dólares por partido, que de momento es uno de los puntos que podría hacer inviable esta posibilidad.

“En el tema del VAR, luego de la oferta hecha por el señor Marcelo Claure, obviamente el Comité Ejecutivo se ha inquietado para conocer costos. Sabemos referencialmente que el precio de implementación del sistema VAR bordea los 150 mil dólares por escenario deportivo, y después de ello viene el tema del funcionamiento. Este sistema, en cada uno de los partidos, demanda un costo adicional, se habla de 2 mil a 5 mil dólares”, señaló Rolando Aramayo, director de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

El costo referencial para el funcionamiento es “significativo” y, según el dirigente, tendría que correr por cuenta de cada uno de los clubes.

“Esperemos que la oferta del señor Claure pueda cristalizarse, pero que sean los clubes los que puedan decir si es viable o no esta implementación, porque adquirir los equipos para que no funcione, no tiene ningún sentido”, dijo.

Aramayo señaló que la puesta en marcha del VAR es un tema que podría ayudar a mejorar el arbitraje nacional; sin embargo, la incógnita por ahora se centra en cómo financiar los costos adicionales que se deben erogar por cada partido de la Primera División.

“Son siete partidos por fecha, significaría que necesitamos 14 mil a 28 mil dólares para que funcione el VAR, esto es difícil y oneroso para los clubes”, comentó.