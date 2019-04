Vecinos de El Alto se oponen a que Bolívar entrene en Villa Ingenio

Un grupo de vecinos de El Alto se opone a que el club Bolívar entrene en el estadio municipal de Villa Ingenio, la más alta del país por sus 4 mil metros sobre el nivel de mar y hogar de Always Ready.

"Nosotros debemos prepararnos primero, ver nuestros jugadores y preocuparnos después en el rival", señaló un habitante de la zona, durante une entrevista con el programa deportivo de Bolivia TV.

La junta de vecinos no quiere que Bolivar entrene en Villa Ingenio!!!

Al final del video se puede oír ...

No queremos a Bolivar carajo.. no queremos a Bolivar... pic.twitter.com/Ksi3yiIt6S

