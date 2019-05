Sara Carbonero, la pareja de Iker Casillas, fue operada de cáncer de ovario

La periodista y pareja del arquero Iker Casillas, Sara Carbonero, anunció en Instagram que fue operada con éxito de cáncer de ovario.

"La vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí […] Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada", escribió Carbonero en su cuenta de Instagram.

Añadió que ahora debe "enfrentar" varios meses de tratamiento y que sabe que el camino será duro.

"Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo, pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente", compartió la presentadora.

La pareja tuvo que enfrentar momentos difíciles durante las últimas semanas. A inicio de mes, Casillas sufrió un infarto durante un entrenamiento. El guardameta de Porto fue trasladado a un hospital donde se realizó un cataterismo de urgencia.