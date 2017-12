Neymar revela que un golpe casi acaba con su carrera

"Yo quería seguir jugando, pero no sentía las piernas", recordó Neymar el episodio que vivió en el Mundial de 2014 cuando recibió un golpe del colombiano Camilo Zúñiga. Las declaraciones las hizo a su compañero Gerard Piqué que se estrenó como periodista.

"Me hicieron los exámenes y me dijeron: 'tengo dos noticias, una buena, una mala'. 'La mala primero', contesté. 'La mala que no puedes jugar más el Mundial, se acabó para ti'. Y dije '¿cuál es la buena?'. 'La buena es que después vas a poder andar, porque dos centímetros al lado y el fútbol se acababa para ti'", contó el brasileño en la primera entrevista de Piqué para Players' Tribune.

Durante los cuartos de final del Mundial 2014, el colombiano le ocasionó una fractura en la vértebra lumbar durante una acción de juego. Después de ese incidente Neymar tuvo que ver las semifinales en silla de ruedas desde su casa.

La revista internacional Players' Tribune incursiona en un nuevo proyecto con Piqué para contar los sucesos del fútbol desde sus actores.