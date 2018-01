Barcelona y Real Madrid inician el año fuera de casa en la Copa del Rey

Para empezar el año 2018 y como primer partido desde el Clásico que disputaron el pasado 23 de diciembre, con triunfo de los catalanes por 3 a 0 en el Santiago Bernabeu, el Barcelona y el Real Madrid vuelven a la competición el jueves en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey.

Tendrán exámenes que en principio parecen de distinta dificultad, ya que el Barça visita a un equipo de primera división, el Celta de Vigo, mientras que el Real Madrid se desplaza a Soria para enfrentarse a una formación de la segunda, el Numancia.

El Celta es undécimo en la Liga española y ya fue capaz de empatar 2-2 a principios de diciembre en el Camp Nou.

Será, por lo tanto, un rival a tener en cuenta para un Barça que todavía vive instalado en la euforia después de su gran triunfo en el Clásico.

En el Real Madrid, pese a su reciente título en el Mundial de Clubes, relegado a 14 puntos en la Liga española —aunque con un partido disputado menos—, su situación ahí es complicada, por lo que la Copa del Rey adquiere algo más de relevancia para los de Zinedine Zidane.

PROGRAMACIÓN

Miércoles 3 de enero

Lleida (D3) Vs Atl. Madrid

Formentera (D3) Vs Alavés

Las Palmas Vs Valencia

Cádiz (D2) Vs Sevilla

Jueves 4 de enero

Celta Vigo Vs FC Barcelona

Leganés Vs Villarreal

Numancia (D2) Vs Real Madrid

Espanyol Vs Levante