Coutinho asegura que es “diferente” a Neymar y quiere su propio sitio

El brasileño Philippe Coutinho, que firmó ayer con el Barcelona para hacer olvidar la marcha de Neymar, aseguró que es “diferente” a su compatriota y que llega al gigante azulgrana para “buscar mi espacio”.

“Somos jugadores diferentes. Neymar es un grandísimo jugador como he dicho pero tenemos características diferentes. Yo llego para buscar mi espacio”, dijo el centrocampista ofensivo en su presentación.

“He hablado con él (Neymar), me felicitó ayer, cuando lo supo”, explicó Coutinho, compañero de selección y amigo del astro brasileño.

El delantero uruguayo, Luis Suárez, tuvo un importante papel en convencer al centrocampista brasileño para recalar en el club. “Luis me escribía mucho, hablábamos mucho, me contaba cómo era la ciudad, cómo era el club y eso cada vez me daba más ganas de venir”, dijo Coutinho.