Partidos atractivos dan inicio a la segunda fase de la Libertadores

Los duelos Olimpia-Junior de Barranquilla y Chapecoense-Nacional de Uruguay, además del regreso del Vasco da Gama a la competencia internacional, destacan en el inicio de hoy en la segunda fase de la Copa Libertadores de América 2018.

Conocido como el “Rey de Copas” paraguayo, Olimpia, tricampeón de la Libertadores (1979, 1990 y 2002) y cuatro veces finalista, empezó con pie derecho su participación en el certamen al firmar su continuidad el pasado jueves a costa del uruguayo Wanderers (0-0 y 2-0).

Liderado por el exinternacional guaraní Roque Santa Cruz, de 36 años, Olimpia chocará en la segunda fase con el colombiano Junior, semifinalista de la Copa Sudamericana 2017 y que en la Libertadores del pasado año cayó en la tercera ronda, previa a la fase de grupos. Chapecoense, campeón de la Sudamericana 2016, regresa por segunda ocasión consecutiva a la Libertadores, en la que debutó el pasado año con poca fortuna al caer en la zona de grupos, en una llave en la que enfrentó precisamente a Nacional de Uruguay, su rival de turno.

El “Bolso” charrúa, tricampeón de la Copa (1971, 1980 y 1988) y tres veces finalista, llega al torneo con escaso rodaje —la liga uruguaya arranca el 3 de febrero—, pero exhibiendo nuevas caras como la del delantero argentino Gonzalo Bergessio (33 años), ex San Lorenzo y con experiencia en Italia, Francia y México.

El retorno del “Almirante”

Vasco da Gama, uno de los “grandes” del fútbol brasileño y campeón de la Libertadores en 1998, vuelve a la escena internacional, su primera participación en la Copa desde que fue cuartofinalista en la edición de 2012.

El año 2013 marcó el inicio de muchos problemas para el “Gigante da Colina”: se fue a la segunda división por dos años pero, tras retornar a la máxima categoría en 2015, nuevamente los problemas económicos lo llevaron al fracaso deportivo con otro descenso, del que logró recuperarse un año después.

El exinternacional brasileño Luis Fabiano, de 37 años y mundialista en 2010 cuando jugaba para el Sevilla, es el capitán y la cara más conocida de los cariocas.

Vasco chocará con el chileno Universidad de Concepción, debutante en la Libertadores en 2004 y que retorna a la competencia tras 14 años de ausencia.

El vencedor de la serie enfrentará en la tercera fase al ganador del duelo boliviano entre Jorge Wilstermann y Oriente Petrolero, este último sobreviviente de la primera fase al eliminar al peruano Universitario de Deportes (victoria 2-0 y derrota 3-1).

EL “TALADRO” RETORNA AL TORNEO CONTINENTAL

Tras haberse clasificado de forma directa como el quinto equipo del pasado campeonato argentino, “El Taladro” banfileño regresará a la Copa Libertadores conducido por el DT Julio César Falcioni, protagonista en su etapa como arquero del colombiano América de Cali de tres finales coperas, y también finalista de la Libertadores como DT de Boca en 2012. El cuadro argentino enfrentará hoy a Independiente del Valle de Ecuador

El plantel ecuatoriano regresa a la Copa luego del histórico subcampeonato logrado en 2016 y una despedida temprana en la segunda ronda del año pasado, en esta ocasión clasificado como el tercero de la tabla acumulada del campeonato ecuatoriano.

PARTIDOS DE IDA DE LA SEGUNDA FASE

Martes

En Valencia: Carabobo FC (VEN) vs Guaraní (PAR)

En Buenos Aires: Banfield (ARG) vs Independiente del Valle (ECU)

En Valparaíso: Santiago Wanderers (CHI) vs Melgar (PER)

Miércoles

En Chapecó: Chapecoense (BRA) vs Nacional (URU)

En Concepción: Universidad de Concepción (CHI) vs Vasco da Gama (BRA)

Jueves

En San Cristóbal: Táchira (VEN) vs Independiente Santa Fe (COL)

En Santa Cruz: Oriente Petrolero (BOL) vs Jorge Wilstermann (BOL)

En Asunción: Olimpia (PAR) vs Junior (COL)