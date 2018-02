Mánchester United conmemora el 60 aniversario de la tragedia aérea de Múnich

El Mánchester United rindió homenaje a las víctimas de la catástrofe aérea de Múnich, que hoy cumplió 60 años y que marcó la historia del club.

En un frío glacial, en el estadio de Old Trafford, donde se concentraron más de 4.500 personas, se guardó un minuto de silencio a las 15:04 GMT, la hora exacta en la que se produjo el accidente que provocó 23 muertos, entre ellos ocho jugadores y tres miembros del cuerpo técnico, que regresaban de Belgrado de disputar las semifinales de la Copa de Europa.

El capitán del equipo Michael Carrick y el entrenador José Mourinho depositaron coronas de flores bajo los aplausos de los congregados y con la presencia de los dos únicos jugadores aún vivos que sobrevivieron a la tragedia, Bobby Charlton y Harry Gregg.

El exentrenador del United Alex Ferguson también estuvo presente en el acto.

Antes de la ceremonia, Carrick tuiteó una foto del equipo antes del accidente con el mensaje: "60 años después del accidente aéreo de Múnich. Hoy recordamos y rendimos homenaje a todos aquellos que tristemente perdimos. No os olvidaremos nunca".

También se celebraron ceremonias de homenaje en Múnich, donde el avión se estrelló poco después de despegar tras una escala, y Belgrado, coincidiendo con la fecha de la catástrofe, ocurrida el 6 de febrero de 1958.

En la ciudad bávara, el presidente del Bayern Uli Hoeness y el presidente del directorio Karl-Heinz Rummenigge participaron en una ceremonia a la que asistieron 1.200 personas.

In the cold snow of Munich, they laid down their lives

But they live on forever in our hearts and our minds

So come all supporters and hold your heads high

For Manchester United will never die.#FlowersOfManchester pic.twitter.com/0vat5I3OxO

— Manchester United (@ManUtd_Es) 6 de febrero de 2018