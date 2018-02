“O Rei” Pelé, a 47 años de su visita a Cochabamba

El pasado 13 de enero se cumplieron 47 años desde la única llegada de Edson Arantes do Nascimento, conocido mundialmente como el astro del balompié Pelé, junto con la entonces imbatible escuadra de Santos. Llegó para disputar un partido amistoso contra la selección cochabambina, el cual terminó a favor al equipo de “O Rei” por 2-3, en una épica jornada de miércoles y que generó una inusitada atención de la afición.

Pelé llegó de gira por Bolivia la tarde del miércoles 13 de enero de 1971, unos meses después de consagrarse campeón mundial con la selección brasileña, en el torneo de México en 1970, en el cual concretó cuatro goles en los seis encuentros que disputó su selección. Ese año también marcó su despedida de los mundiales con el tricampeonato de la Canarinha y levantando el trofeo Jules Rimet (antecesor de la acual Copa del Mundo).

La llegada de Pelé provocó gran expectativa en los aficionados cochabambinos que estuvieron atentos incluso, al arribo de la aeronave Boeing 707 del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) que trasladó al Santos, y muchos se dieron cita al aeropuerto para recibirlos el martes 12, un día antes del compromiso.

La gestión para esa única llegada del astro fue propiciada por el Círculo de Periodistas Deportivos de Cochabamba (CPDC), que estuvo presidido por Henry Mendoza, artífice principal de toda la logística del encuentro.

La selección cochabambina se nutrió, para ese partido, de los mejores elementos con los que contaba en ese momento el departamento en los clubes que eran referentes a nivel nacional , como Aurora, Wilstermann, Litoral y Petrolero, para hacer una digna presentación ante el Santos de Pelé.

El Peixe llegó con sus principales figuras y se hospedó en el Hotel Ambassador junto a todos los que llegaron con la delegación.

La expectativa era tanta en el departamento que incluso el prefecto de ese año, el periodista Gustavo Sánchez Salazar, “confirmó la concesión de horario continuo entre las 8:00 y las 13:00 para la administración pública y privada, incluyendo a la banca, la industria y el comercio”, según redacta la edición del periódico Los Tiempos del 13 de enero de ese año.

Para las medidas de seguridad involucraron a la Guardia de Seguridad Pública, la Séptima División del Ejército y la Dirección de Tránsito para evitar inconvenientes antes, durante y después del evento deportivo.

Dentro de los acontecimientos anecdóticos de ese evento, quienes estuvieron en el partido comentaron que 70 minutos antes del inicio del partido Pelé ya se encontraba dentro del camerino de la zona norte y ahí tomó una siesta de 35 minutos, un hábito que tenía el astro previo a los partidos. Luego, junto con el equipo, realizó un calentamiento de 30 minutos.

El resultado marcó una victoria del Santos, pero una digna participación del combinado valluno que logró marcar uno de los mejores goles del encuentro en los pies de Yerson Balcázar, que junto a la destacada actuación de José Issa, portero de la selección cochabambina, y el golazo del Rey Pele desde fuera del área grande dejó a los aficionados presentes satisfechos de ver por primera vez al Santos y semejante espectáculo deportivo sin precedentes.

En una jugada fortuita, el defensor Valdivia, de las filas cochabambinas, chocó con Pelé y lo dejó tendido; sin embargo, minutos después, Pelé continuó demostrando el porqué es catalogado como el mejor jugador del mundo hasta nuestros tiempos.

Al finalizar el encuentro deportivo con triunfo del Santos 2-3, el defensor Valdivia recibió la camiseta del Rey y Covarrubias, que alternó, se quedó con el pantalón corto.

Cochabamba vivió una fiesta antes, durante y después de todo lo acontecido en Cochabamba aquella tarde de miércoles.

Quienes vivieron de cerca esta fiesta aún recuerdan lo que significó ver en el estadio Félix Capriles a Pelé, la máxima leyenda mundial.

En años posteriores, Cochabamba tuvo la visita de ilustres deportistas, entre ellos el mexicano Hugo Sánchez (como entrenador de Pumas) y Diego Armando Maradona (invitado para la inauguración del complejo de Aurora).

Pero aquel 13 de enero de 1971, hace 47 años, sin duda será la primera página del libro dorado del deporte boliviano y del que forma parte un brasileño, Pelé.

OPINIONES

"Se jugó en enero, fue un gran acontecimiento la llegada de Pelé que conmocionó a toda la ciudad; llegó un día antes del partido, desde el recibimiento fue un gran evento en el aeropuerto, la gran figura de ese partido fue el arquero boliviano, incluso Pelé destacó la actuación de José Issa". Toto Arévalo. Periodista deportivo "Fue la única gira del Santos en dos capítulos, con un año de anticipación se hicieron los preparativos. El Círculo de Periodistas Deportivos es el responsable de la organización, era muy difícil marcarle a (José) Issa desde fuera del área, Pelé lo hizo en el arco sur". Óscar Galdo. Periodista deportivo "En la selección de Cochabamba estaban grandes figuras como Olivera, Pérez, Balcázar, Bilbao, Cabrera y otros, el principal actor de la llegada de Pelé fue Henry Mendoza, que fue hasta Brasil para negociar su llegada y de su equipo. Pelé se mostró bastante sencillo". José Gandarillas. Periodista deportivo

FICHA PERSONAL

Nombre completo: Edson Arantes do Nascimento

Lugar y fecha de nacimiento: Três Corações, Minas Gerais, Brasil, 23 de octubre de 1940

Trayectoria: Santos (1957-1974) y New York Cosmos (1975-1977)

Goles: 1282 (partidos oficiales y amistosos, de selecciones y clubes)

Selección nacional: 1957 a 1971.

Palmarés con Brasil: Tres títulos mundiales (Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970)

Palmarés con clubes: Santos (25) y New York Cosmos (1)

PELÉ JUGÓ CINCO PARTIDOS EN BOLIVIA Y NO PERDIÓ NINGUNO

En Bolivia, el Santos de Pelé jugó cinco partidos, uno por la Copa Libertadores de América de 1962, y cuatro amistosos en 1971.

El encuentro por la Copa Libertadores lo jugó ante Municipal de La Paz y lo ganó por 3-4.

En 1971, disputó cuatro encuentros amistosos: el primero en Cochabamba ante la selección valluna (2-3), en el estadio Félix Capriles el 13 de enero; el segundo lo hizo frente a Bolívar en La Paz (0-4) en el Hernando Siles el 16 de enero, en su primera visita de ese año, cuando marcó uno de los mejores goles de su carrera, “un gol de chilena”.

Luego, el 23 de mayo, jugó el tercer cotejo amistoso ante Oriente Petrolero, el cual ganó 3-4 y el último partido lo disputó en La Paz el 26 ante la representación de The Strongest en el estadio Hernando Siles por 1-2.

CRONO DEPORTES

Inicio de la leyenda - El comienzo de “O Rei”

Edson Arantes do Nascimento nació 23 de octubre de 1940 en Minas Gerais.

Primer título - Suecia 1958

Un joven Pelé con 17 años alzó la primera copa Mundial para Brasil, tras el triunfo 5-2 sobre el local Suecia.

Bicampeonato - Chile 1962

La Canarinha, de la mano de Pelé, venció 3-1 a Checoslovaquia en la final que se jugó en Santiago.

Tricampeonato - México 1970

El 4-1 sobre Italia marcó la consagración de Brasil con su tercer título y la de Pelé como su máxima figura.