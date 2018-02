Emery: “Es falso que Neymar vaya a operarse"

El director técnico de Paris Saint Germain (PSG), Unai Emery, desmintió hoy que el jugador Neymar vaya a ser intervenido quirúrgicamente.

"Es falso que Neymar vaya a operarse. Hoy me he reunido con el doctor y me ha informado de cómo está el tema, del alcance de la lesión que sufre el jugador y de la decisión que se ha tomado respecto a su recuperación: se verá cómo evoluciona antes de tomar una decisión, conjuntamente con el propio jugador. De momento, tranquilidad y veremos cómo evoluciona estos próximos días", señaló en conferencia de prensa.

Los rumores de una operación surgieron desde medios de Brasil, que afirmaron que Neymar estaría dos meses de baja para recuperar el esguince de tobillo y fisura en un dedo del pie derecho que sufrió el domingo, por lo que abandonó el césped en camilla y el campo con muletas.

En un primer momento, el club aseguró que sufría un esguince de tobillo derecho, pero el escáner y la ecografía a la que fue sometido este lunes revelaron que también sufría una fisura en el quinto metatarsiano.