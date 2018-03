La autopsia del jugador italiano Astori será mañana y el funeral el jueves

La autopsia al cuerpo del capitán de la Fiorentina Davide Astori, fallecido el domingo en Udine, se realizará mañana y el funeral se celebrará el jueves, informó este lunes el club italiano.

"La Fiorentina y la familia de Davide les informan que la autopsia será mañana. El funeral será el jueves en Florencia 09:00 en la basílica de Santa Croce", indicó la Fiorentina en su cuenta de Twitter.

Un poco antes el fiscal de Udine anunció la apertura de una información judicial sobre la muerte del jugador.

"Hemos abierto una información judicial por homicidio involuntario, por el momento contra X", explicó el fiscal Antonio de Nicolo a la radio RAI. Añadió que este procedimiento es "un acto obligatorio".

Astori, internacional italiano, falleció el domingo a los 31 años en la habitación del hotel La di Moret en Udine, donde su equipo debía jugar un partido de la 27ª fecha de la Serie A.

Según la Gazzetta dello Sport, Astori habría sido encontrado sin vida en su cama por uno de los masajistas del conjunto 'viola', después de que no se presentase al desayuno.

Tras el fallecimiento de Astori, las autoridades futbolísticas italianas decidieron suspender toda la jornada prevista el domingo.

El anuncio del deceso provocó una gran conmoción en Italia, donde la totalidad de los clubes de la Serie A postearon rápidamente mensajes de pésame y de apoyo a la familia del jugador, padre de una hija de dos años.

Formado en el Milan, Astori jugó en el Cagliari y en la Roma antes de fichar por la Fiorentina en 2015. Fue internacional en 14 ocasiones con la 'Azzurra'.

Golpeado por la noticia de la muerte de Davide Astori. Todo mi cariño para la familia, amigos y a todo el fútbol Italiano. DEP

Very surprised and hurt because of the passing away of Davide Astori. All my support to family, friends and italian football. RIP pic.twitter.com/2MmsAnhcEy

— Andrés Iniesta (@andresiniesta8) 4 de marzo de 2018