Mundial de Rusia será el primero con videoarbitraje (VAR)

BOGOTÁ |

El Mundial de Rusia-2018 será el primero en tener videoarbitraje (VAR). El controvertido sistema con el que se quieren evitar las injusticias en el deporte más popular del planeta fue aprobado hoy por la FIFA.

"Vamos a tener el primer mundial, en 2018, con el VAR, esto ha sido aprobado, decidido, estamos por supuesto muy contentos con la decisión", dijo el presidente del ente rector del balompié, Gianni Infantino, en rueda de prensa en Bogotá.

El consejo directivo del organismo, que se reunió este viernes en la capital colombiana, dio el paso para la mayor revolución en una Copa del Mundo desde la incorporación de la tecnología en la línea de gol (GLT) en 2014.

"Lo que queremos es ayudar, dar la posibilidad al árbitro de tener una ayuda más cuando tiene que tomar decisiones importantes, y en un mundial se toman decisiones muy importantes", agregó.

Todavía resistido por muchos, el VAR fue avalado tras el visto bueno que recibió a principio de mes del International Board, garante de las normas del fútbol.

La FIFA dio luz verde al uso de este costoso sistema tecnológico de ayuda en cuatro situaciones: validación o no de un gol, sancionar o no un penal, atribuir o no una tarjeta roja, y corregir un error de identificación de un jugador amonestado.

"No es posible que en el 2018 todo el mundo, en el estadio o en su casa, sabe en unos segundos si el árbitro cometió un error grave, y (el juez) no porque no quiere (saberlo), sino porque nosotros le prohibimos de hacerlo", sostuvo Infantino.

Tras su aprobación para la próxima Copa del Mundo, el VAR se irá implementando gradualmente en torneos regionales o domésticos.

"El VAR ayuda al árbitro y vamos a tener un fútbol más transparente y justo, y eso es lo que queremos", justificó Infantino.

Reformas

El presidente de la FIFA, que en un principio veía con escepticismo la innovación, ahora promueve el VAR, así como otras reformas para un deporte tan popular como conservador.

Utilizado desde 2016 por una veintena de federaciones y en cerca de mil partidos, especialmente en la Bundesliga alemana y en la Serie A italiana, el VAR no ha estado exento de polémicas.

Algunos le critican que su aplicación ralentiza el juego y que no evita las injusticias en el campo.

Otros, como el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, cuestiona la "confusión" que genera por la falta de reglas.

Por eso el videoarbitraje no será utilizado en la Champions 2018-2019, advirtió el dirigente europeo.

"Yo era el más escéptico con el uso del VAR", indicó el dirigente, quien aseguró que estudios de la FIFA desmienten que este sistema desperdicie tiempo de juego.