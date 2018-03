Iniesta augura que el Mundial será su última actuación con la selección española

MADRID |

El centrocampista del Barcelona y de la selección española, Andrés Iniesta, adelantó que el Mundial de Rusia-2018 probablemente será su última actuación con la 'Roja', al tiempo que aseguró que todavía no ha tomado una decisión sobre su eventual marcha a China.

"Por momento y por naturaleza, posiblemente sea mi última aparición con la selección si Dios quiere, por momento y por todo", dijo Iniesta en la madrugada del jueves en una entrevista con la radio Cadena Ser.

"Es un poco similar a lo que me pueda pasar en mi club. Tampoco quiero estar por estar, no tengo la necesidad de estar en los sitios por estar, o ser quien soy o he sido", explicó el centrocampista de la 'Roja', de 33 años.

Iniesta, cuya posible salida hacia China ha sido foco de rumores en los últimos tiempos, después de que él mismo afirmara que estaba meditando esa posibilidad, aseguró que todavía no ha tomado una decisión.

"Vamos a ver cual es la última decisión, sé que el sentir y el hecho de quedarme es algo que mucha gente desea, lo único que intentaré hacer es ser honesto conmigo mismo, no habrá ninguna otra cosa", añadió Iniesta, autor del gol que dio a España el Mundial de 2010 en la final contra Holanda.

"Si me quedo será porque siento que voy a estar al 200% en todos los sentidos y si no lo hago, es porque creo que no podré hacerlo", dijo el jugador, que se encuentra concentrado con la selección española.

"Es un periodo que tarde o temprano tenía que llegar, aún no me he pronunciado ni para una cosa ni otra", insistió el jugador, que tiene que comunicar al Barça su decisión antes del 30 de abril.

"Será una cuestión de yo sentir lo que tengo que hacer, si me respetan las lesiones y todo va normal, veo muy difícil no estar en un once del Barça en los próximos dos años, pero una decisión así va más allá de eso", aseguró.

"Va a ser difícil, sea la decisión que sea, la voy a tomar muy madurada, estoy muy tranquilo y sobre todo estoy disfrutando mucho de este año. Agradezco al 'míster' (Ernesto Valverde) el cariño que me están dando y no hay cosa que me ilusione más que levantar los tres títulos (Liga, Copa y 'Champions')", concluyó.