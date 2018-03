Las claves del empate entre las dos últimas campeonas del mundo

Roberto Morales

Estas fueron las claves del empate de la selección española ante Alemania (1-1), en el Espirit Arena de Düsseldorf.

1. Una identidad intocable ante cualquier rival.

Es indiferente jugar en casa de la vigente campeona del mundo o hacerlo ante una selección menor, la identidad de la España de Julen Lopetegui es intocable. Línea de presión alta para anular de inicio las virtudes de Alemania, posesión de balón, toque y una gran personalidad para ser considerada por los rivales como una de las firmes candidatas al título en el Mundial de Rusia.

2. La excelencia de Iniesta.

El físico se va apagando pero la brillantez de Iniesta es inagotable. A menor ritmo que el resto, especialmente comparado con cualquier portento físico alemán, inventa un fútbol que nadie puede alcanzar. Jugó solo una parte en Düsseldorf que valió por el precio de la entrada. Sus acciones con Isco Alarcón, Thiago o Silva, asociándose siempre de primera son caviar futbolístico. Crearon un rondo en cualquier zona del campo y hasta la grada Espirit Arena se rindió a ellos con aplausos. Es posible que tras el Mundial llegue el anuncio que nadie desea. Hasta entonces hay que disfrutar de cada acción de un jugador que fue clave en el cambio de la historia del fútbol español con la conquista de dos Eurocopas consecutivas y un Mundial.

3. Rodrigo incendia la lucha por el 9.

Cuando se esperaba a Diego Costa de inicio ante Alemania en su regreso 9 meses después a la selección española, Lopetegui sorprendió con Rodrigo en punta de ataque y el delantero del Valencia realizó un gran partido. Autor de un gran gol aprovechando la magia del pase al espacio de Iniesta, sus acciones siempre tuvieron sentido. Se movió por zonas de ataque creando espacios a sus compañeros de segunda línea, realizó grandes gestos técnicos en controles a balones en largo y fue un peligro constante. Si era un examen para el Mundial, lo superó con nota. La pugna por entrar en la lista definitiva se incendia. Entre Rodrigo, Iago Aspas, Diego Costa y Álvaro Morata se caerá uno. Difícil papel para el seleccionador.

4. De Gea imperial.

Aunque en el gol de Müller, con lanzamiento colocado desde fuera del área, pudo hacer más si llega a reaccionar unas décimas de segundo antes, el partido de De Gea fue brillante. Firme por alto en centros laterales y saques de esquina para dar seguridad a un equipo que tenía menos centímetros que su rival, y con tres paradas de mucho mérito cuando Alemania pudo correr y apretó, para salvar de la primera derrota de la 'era Lopetegui'. Su figura creció, volando ante cualquier disparo del rival y llegando a todas las zonas donde le exigieron con manos salvadoras.

5. Pocos remates a puerta.

El mayor pero que se le puede poner a una España que presentó credenciales al Mundial en casa del vigente campeón, fue no culminar su dominio con disparos a puerta. Tan solo dos remates a puerta y pudo ganar el partido si Isco no perdona la suya a bocajarro y Diego Costa un regalo final con todo para marcar. La excelencia que encuentra en el toque y la posesión no debe empujar a errores que ya se cometieron en algún encuentro de la etapa de Vicente del Bosque y no chutar a puerta. Nunca lo hizo desde fuera del área y por momentos parecía que para marcar debían meterse con el balón en la portería rival.