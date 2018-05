Real Madrid tiene ventaja por su experiencia, pero eso no ayuda siempre

KIEV|

El técnico alemán del Liverpool, Jurgen Klopp, afirmó hoy en rueda de prensa que el Real Madrid parte con ventaja por su experiencia en la final del Champions del sábado en Kiev, pero espera encontrar la táctica adecuada para nivelar ese partido.

"Estoy seguro que los segundos antes del partido, Real Madrid estará más confiado que nosotros, pero nunca han jugado contra nosotros. Somos el Liverpool. Este club tiene en su ADN que siempre luchamos por grandes cosas, porque somos el Liverpool", declaró.

"La experiencia que tienen es una gran ventaja, es cien por cien así, pero en un partido la experiencia no ayuda siempre. Tenemos que ponerles todas las dificultades posibles. No podemos luchar a su nivel, pero las tácticas están ahí en fútbol para poner a tu nivel a un equipo que es mejor. Es duro conseguirlo pero debemos intentarlo", explicó.

Klopp perdió hace cinco años, con el Borussia de Dortmund, una final de Champions contra el Bayern Múnich, en Wembley.

"Una final es algo grande y como técnico debes preparar muchas cosas. Algunas cosas en los entrenamientos, pero sobre todo en términos de convencimiento, estando tranquilo", indicó.

"Llegar a una final de Champions como técnico es difícil, tal vez solo llegas una vez en la vida. Así recuerdo aquella de 2013. Jugamos un buen partido contra un equipo muy fuerte. Ahora he vuelto. Me llevó un tiempo. Estos chicos me han dado una segunda oportunidad. Lucharon mucho. Juguemos esta nueva oportunidad", añadió.

El Liverpool se enfrenatrá al Real Madrid este sábado, de lograr la victoria esta será la sexta en su haber, los ingleses confían en su potencial y en la eficacia de su delantero Mo Salah.