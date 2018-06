Las diez mejores frases del día en Rusia 2018

Hablan los jugadores, hablan los entrenadores, hablan los aficionados y los periodistas. Esta es una selección de las diez mejores frases de hoy en el Mundial de fútbol de Rusia 2018:

- "Estudié muchos penales de Messi y también estudié como yo he parado penales en el pasado. Intenté entrar en su cabeza, tenía un presentimiento de que el disparo iría en esa dirección" (el portero islandés Hannes Halldorsson tras detenerle un penal al astro argentino Lionel Messi)

- "Me duelo haber errado el penal. El penal hubiese cambiado todo y me siento responsable porque se hubiesen abierto" (Messi, tras el empate de Argentina 1-1 con Islandia)

- "El ambiente era importante y esa intensidad quizás nos afectó, nos sentimos un poco atemorizados" (el técnico de Dinamarca, Age Hariede, tras la victoria de su equipo 1-0 sobre Perú en Saransk)

- "Cuando cometí el penal pensé que sería el malo de la película, pero después, con mi gol, me tocó ser el bueno" (el danés Yussuf Poulsen, autor del tanto del triunfo de Dinamarca, que en el primer tiempo cometió un penal que desvió Christian Cueva)

- "Debemos jugar por el amor a ganar y no por temor a perder" (el técnico de México, Juan Carlos Osorio, previo al debut de su equipo mañana ante Alemania)

- "Neymar no está todavía al 100 por ciento, pero también es muy privilegiado físicamente. Sus índices de sprint en velocidad máxima son impresionantes" (Tite, entrenador de Brasil, sobre la máxima estrella de su equipo)

- "Ayer vimos lo que es un Mundial puro" (el seleccionador alemán Joachim Löw sobre el empate 3-3 entre España y Portugal el viernes)

- "No creo que la fiesta tenga mucha importancia en el torneo. No sé lo que pasó, así que no quiero decir mucho al respecto. Lo leí y no sé qué es verdad y qué no" (El alemán Julian Draxler sobre una presunta fiesta del plantel mexicano antes de viajar a Rusia)

- "Obviamente será difícil, pero en un partido todo es posible" (El tunecino Yohan Benalouane previo al debut el lunes ante Inglaterra)

- "Hemos sufrido cuatro años por este partido" (El portero japonés Eiji Kawashima sobre la derrota 4-1 en Brasil 2014 ante Colombia, rival del equipo nipón el martes en el arranque del Grupo H)