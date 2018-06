El Mundial de las sorpresas: México vence a Alemania y Brasil empata con Suiza

MOSCÚ |

Las sorpresas invaden Rusia-2018: solo hoy el campeón mundial Alemania cayó 1-0 ante México y Brasil apenas igualó 1-1 con Suiza.

México logró este domingo uno de los más resonantes triunfos en su historia ante la poderosa Alemania, y ahora puede pensar en serio en llegar al objetivo de clasificar a cuartos de final, tras quedarse en octavos en los últimos seis Mundiales.

Brasil llegó a Rusia con el habitual cartel favorito e impulsado por un presente en gran nivel que presagiaba un paseo por Moscú ante Suiza. Pero no.

"No estoy contento con este resultado. Nuestro final no fue bueno. Tuvimos 20 oportunidades, pero demasiados disparos no fueron a portería. Deberíamos haber hecho que su portero trabajase más duro", explicó el DT brasileño, Tite.

"Lo atribuyo al estrés, a los nervios del primer partido", añadió.

México en domingo de gloria

Los miles de mexicanos que asistieron al estadio Luzhniki de Moscú no podían creer cuando Hirving Lozano anotó al minuto 35 y menos aún en el momento del cierre, que marcó un paso histórico para la selección latinoamericana.

El Tri jugó de igual a igual ante los campeones mundiales, a gran ritmo, sin prejuicios, con acciones asociadas, y generó un descalabro en el Grupo F, de cara a la siguiente fase.

Los pronósticos, sin oposición, reservaban el primer lugar de la llave para Alemania, pero México ahora puede disputarle el liderazgo y dejar mal parado al campeón, que podría cruzarse en octavos con... Brasil.

El equipo mexicano llegó al Mundial envuelto en un escándalo por una fiesta sexual de algunos de sus jugadores pocos días antes de viajar a Rusia.

Un Neymar encaprichado

Y Brasil ya no es la selección que fue humillada por Alemania con un histórico 7-1 en su Mundial-2014, pero este domingo ante Suiza dejó más dudas que certezas, parecía atado por la obligación de ganar y, para colmo, Neymar estaba empecinado en mostrar que se propone ser la figura del Mundial.

Los antecedentes cercanos de la seleçao son muy buenos y todo daba para que Brasil danzara en la Plaza Roja, pero Suiza funcionó como un reloj que marcó las horas del partido.

"Cometimos errores, sí, pero nada muy malo. Jugamos bien, inteligentemente, estoy satisfecho. Espero que nos tomen en serio", dijo el DT de Suiza, Vladimir Petkovic.

Todo gira en torno a Neymar, aunque Brasil tiene otras armas, como Philipee Coutnho, autor de un golazo, con un remate especialidad de la casa, que abrió la cuenta ante Suiza.

El astro del París Saint-Germain carga sobre sus hombros con la ilusión de los brasileños de ganar en Rusia el hexacampeonato mundial y de borrar el trauma del 7-1 ante los alemanes hace cuatro años. Y el comienzo no da para el carnaval.

Keylor no los pudo salvar

El portero y capitán tico Keylor Navas no pudo salvar a su selección ante Serbia, como lo hizo en muchas ocasiones con el Real Madrid, y la Sele coronó un comienzo fallido en Rusia-2018.

Varias atajadas del reciente campeón de la Champions League impidieron que la cuenta fuera más abultada pero un misil de Aleksandar Kolarov de tiro libre al minuto 56 vulneró su fortaleza y alcanzó para el triunfo de Serbia, que quedó como único líder del Grupo E, tras el empate entre Brasil y Suiza.

Costa Rica aún está a tiempo de intentar al objetivo de igualar sus cuartos de final en Brasil-2014, el mejor desempeño del conjunto centroamericano en la historia.

Messi en su laberinto

La formación titular de Argentina descansaba este domingo en su refugio de las afueras de Moscú intentando hallar una explicación al fiasco del debut ante Islandia (1-1).

El crack Lionel Messi falló un penal que pudo haber significado el triunfo de Argentina, pero el sábado 16 de junio evidentemente no era su día.

En el debut en Rusia, parece que el astro del Barcelona no ha podido aguantar la fuerte presión por la exigencia de tener que revertir la serie de tres finales consecutivas perdidas (el Mundial-2014 y las ediciones 2015 y 2016 de la Copa América).

Una mochila muy pesada que se solo se aliviará con el título en Rusia. Y así como empezó Argentina...