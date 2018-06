En su estreno, Bélgica no se fía de la debutante Panamá

AFP y EFE

Pese a partir como una de las candidatas al título, y guiada por una de sus generaciones de mayor talento, la selección belga no se fía de la enorme diferencia que le separa de la debutante Panamá, su rival hoy (11:00 HB) en el estreno, a quien la historia le espera en Sochi.

Pase lo que pase, hoy 18 junio de 2018 ya tiene un lugar en la historia del fútbol de esta pequeña nación centroamericana, de apenas cuatro millones de habitantes. Será la primera vez que los canaleros pisen un Mundial y lo hacen de forma heroica, después de haberle arrebatado el boleto a la poderosa Estados Unidos en la última jornada del hexagonal de la Concacaf. Nadie llega a un Mundial por casualidad, y los centroamericanos lo hicieron a lo grande. "Panamá está aquí por derecho propio, nadie les esperaba. Si dejas fuera del Mundial a una nación como Estados Unidos es porque tienes algo especial. Esa creencia, deseo, tenemos que igualar eso. Estamos deseando jugar este partido", ensalzó Roberto Martínez, DT de Bélgica.

Las diferencias, sin embargo, son abismales. En la selección belga brillan nombres como los del talentoso extremo del Chelsea Eden Hazard, Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku o el arquero Thibaut Courtois, suficientes para deslumbrar a cualquier equipo.

"Somos privilegiados de tener este grupo de jugadores, no sólo por su talento, que es esencial, sino también por su actitud y la forma en la que son embajadores del fútbol belga. Tenemos una población de 11 millones de habitantes y producir este tipo de jugadores no es por accidente", valoró.

Más serenos

No es la primera vez, sin embargo, que esta generación genial de los Diablos Rojos llega rodeada de expectativas y acaba decepcionando. Ya se fue antes de tiempo del Mundial de Brasil-2014, donde cayó en cuartos ante Argentina y de la Eurocopa de Francia-2016, en la que fueron eliminados en cuartos por Gales.

Ellos sin embargo, se sienten más fuertes ahora, como afirmó su arquero Thibaut Courtois.

"Creo que tenemos más experiencia, hemos vivido mucho más y estamos más serenos. Siento que tenemos mucha determinación", afirmó el portero, que también quiso defender a su antecesor en la portería del Atlético de Madrid, David De Gea, muy criticado por su fallo en el segundo gol de Portugal ante España (3-3).

"Todo el mundo puede cometer errores, porque no somos infalibles", reforzó. Este lunes, ocupará la misma portería en la que De Gea pasó una de las peores noches de su carrera como internacional, ante una selección que viene a hacer historia. "Creo que vamos a enfrentar a un Panamá luchador, que va a dar todo para ganar, con mucha ilusión, que se va a defender bien y va a esperar bastante al contraataque para intentar hacerlo lo mejor posible".

Por su parte, en Panamá, durante la última sesión cumplida el sábado en Saransk, campamento de la Roja en Rusia, los jugadores Aníbal Godoy y Gabriel Gómez cumplieron un trabajo especial y sin mucha exigencia al margen de sus compañeros.

El entrenador, no obstante, confirmó la presencia de ambos ante los Diablos Rojos, pese a que Godoy sufrió un fuerte golpe de un compañero en el transcurso de la sesión matinal de entrenamiento del viernes y Gómez, el que más partidos ha jugado en la historia de la selección de Panamá, viene aliviando la carga de exigencia física por tantos partidos jugados en la temporada.

OPINIONES "Tenemos un enorme respeto por Panamá, creo que serán muy peligrosos porque tienen la fe en que pueden lograr sus sueños. Queremos ser los mejores del torneo". Roberto Martínez. DT de Bélgica "Si clasificamos me bebo dos botellas de vodka solo. Podemos hacer algo, cualquier cosa puede pasar. Bélgica es un gran equipo con un técnico que es muy bueno y mejor buena persona, pero en el fútbol cualquier pasar". Hernán Darío Gómez. DT de Panamá

MARADONA CRITICA AL DT JORGE SAMPAOLI

El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona criticó al director técnico de Argentina, Jorge Sampaoli, después del empate 1-1 entre su selección y la debutante Islandia y señaló que "jugando así" el seleccionador "no puede volver a Argentina".

"Creo que Argentina jugando así, Sampaoli no puede volver a Argentina. Es una vergüenza no tener una jugada preparada sabiendo que los de Islandia medían 1 metro 90. Tiramos todos los córners a cabecear y no hicimos una jugada corta", dijo Maradona el sábado en declaraciones al canal interestatal Telesur.

Maradona consideró que el empate se debió "al no trabajo" del técnico quien, a su juicio, no tenía jugadas preparadas y tampoco una evaluación real del rival.

¿PUEDE ISLANDIA CONSEGUIR EL PASE?

Dos años después de la sorpresa en la Euro-2016, el efecto sorpresa ha desaparecido. Y eso que su gesta fue casi mayor: en su primer partido en la historia en una Copa del Mundo, Islandia logró el sábado contener al argentino Lionel Messi (1-1), actual subcampeón mundial.

¿Se repite la historia del pequeño país de 320.000 habitantes?

"¡Creo que aún podemos hacerlo!", afirmó Alfred Finnbogason, autor el sábado del gol "más importante" de su carrera, el primero de la historia de su país en una Copa del Mundo, lo que permitió a su equipo cosechar un empate con sabor a victoria contra uno de los favoritos al título.

Su siguiente cotejo será el viernes (11:00 HB) ante Nigeria en Volgogrado.