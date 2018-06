Suecia ve la vida después de Zlatan

Suecia demostró en las eliminatorias que hay vida después de Zlatan Ibrahimovic y dejó fuera del Mundial nada menos que a Italia. Pero la prueba definitiva de que ha superado la pérdida del mejor futbolista de su historia comenzará hoy en su debut en Rusia 2018 ante Corea del Sur.

No será desafío sencillo el que afronte en Nizhni Nóvgorod: los nórdicos vuelven a un Mundial después de perderse las últimas dos citas, se enfrentan al equipo más experimentado de Asia y disputan un Grupo F de clasificación más que arduo con otros dos rivales de peso, la campeona Alemania y un México sorprendente.

El técnico Janne Andersson, que no quiso revelar su once inicial, sí confirmó que los 23 están listos para jugar y respondió sin desvíos la inevitable pregunta por el gran ausente, Ibrahimovic: "Ya no es un tema en el equipo", zanjó.

Andersson supo rejuvenecer al plantel e iniciar un proceso que culminó con la victoria sobre Italia en la repesca mundialista. El gigante quedó fuera y la nueva Suecia ganó su lugar en Rusia.

Los coreanos, próximos rivales de México, son el equipo de Asia con más participaciones en un Mundial y lograron un histórico cuarto puesto en la edición celebrada en su país en 2002.

A Rusia llegan con un equipo en transición con estrellas históricas, jóvenes en ascenso y un técnico con mucho por demostrar: Shin relevó al alemán Uli Stielike en 2017 como solución transitoria, pero metió a Corea en su décimo Mundial y se quedó en el cargo.

ESPIONAJE, EL INSÓLITO 'THRILLER'

El encuentro entre Suecia y Corea del Sur se transfiguró en una extraña novela de espías y despistes.

Ambos entrenadores revelaron los trucos a los que recurrieron para intentar sacar ventaja al rival. Un miembro del equipo técnico sueco se trasladó a Austria para observar el modo en que Corea del Sur se preparaba para el torneo.

La iniciativa sueca explica el arma no menos inusual de los surcoreanos: usar camisetas con los números cambiados en los entrenamientos para despistar. "Lo hacemos porque los europeos nos miran", dijo el técnico de Corea del Sur Shin Tae-yong.