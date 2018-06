Debut negro para DTs argentinos, sin victorias tras primera jornada

Con la derrota de Colombia de José Pékerman ante Japón, los técnicos argentinos cerraron la primera fecha de la fase de grupos del Mundial de Rusia sin victorias, con cuatro caídas y un empate.

Por más que se trata del país con más presencia de entrenadores, con cinco de 32 de esa nacionalidad, el estreno de los técnicos argentinos no justificó en los resultados la apuesta por ellos.

El único de los conductores argentinos que no salió derrotado en la primera jornada fue casualmente Jorge Sampaoli, el seleccionador de la albiceleste, aunque el empate 1-1 ante Islandia en el debut del Grupo D fue considerado en su país como una derrota.

"La sensación cuando uno viene a buscar ganar un partido y no lo consigue es de cierta frustración", dijo Sampaoli después del debut mundialista. "Aprenderemos de lo que pasó. Seguramente tendremos que tener la fortaleza que tiene este grupo para ganar el próximo partido", añadió en relación al segundo encuentro, que será mañana ante Croacia y donde tiene planeado varios cambios.

Tan pobre fue la actuación albiceleste que el astro Diego Maradona cuestionó con dureza al técnico: "Jugando así, Sampaoli no puede volver a la Argentina".

De los argentinos en selecciones de otros países, el primero en sentarse en el banquillo fue Juan Antonio Pizzi, que en el partido inaugural sufrió la caída más abultada del torneo por la goleada 5-0 que Rusia le propinó a Arabia Saudí. "Ganaron por una gran diferencia, pero sin hacer demasiado. Ha sido más por nuestra mala actuación", indicó el exentrenador de Chile después del frustrado estreno.

La segunda presentación del conjunto de Pizzi en el Grupo A será hoy ante Uruguay en Rostov del Don.

En la misma zona, Héctor Cúper cosechó dos derrotas con Egipto, la primera de manera agónica 1-0 con Uruguay, y la segunda frente a Rusia (3-1), quedando al borde de la eliminación de la Copa del Mundo.

También ajustada fue la derrota del Perú de Ricardo Gareca en el regreso de la selección inca a un Mundial después de 36 años. Por más que mereció un mejor resultado e incluso falló un penal, Perú cayó 1-0 en su debut en el Grupo C ante Dinamarca.

"No merecimos perder. El partido fue muy parejo y Perú hizo los méritos para ponerse arriba. El resultado no refleja lo que fue el desarrollo del juego, pero el fútbol es efectividad", se lamentó Gareca en aquel momento. La posibilidad de reivindicarse será mañana, cuando Perú se mida ante Francia en Ekaterimburgo.

Ayer fue el turno para Pékerman, que inició su tercer Mundial y el segundo con Colombia con una caída 2-1 ante Japón. "Veníamos a otra cosa, veníamos a buscar un triunfo", dijo el argentino sobre un partido que Colombia afrontó con diez jugadores desde los tres minutos por la expulsión de Carlos Sánchez en la jugada del penal que significó el primer gol nipón.

"SOY EL PRIMERO QUE ME VOY"

"Que me mantengan en el puesto no depende exclusivamente de mí. Si no están contentos conmigo, soy el primero que me voy. Pero tenemos que jugar un partido más, hay que esperar hasta último momento aunque las posibilidades son mínimas", dijo Cúper, quien consiguió llevar a Egipto a un Mundial luego de 28 años y fue finalista de la Copa de África. "Si continúo o no ya veremos. Vamos a terminar el Mundial como corresponde".

Egipto depende de un milagro para avanzar: debe esperar una serie de resultados y golear a Arabia Saudí en el cierre, pero también puede quedar eliminado si hoy Uruguay vence a los saudíes.

Además, el argentino comentó sobre la forma de Salah, que estuvo visiblemente pasivo tras una recuperación larga de una lesión en el hombro.

ARGENTINA, ¿MANTIENE LA INCERTIDUMBRE O LE ESCONDE EL PLAN A CROACIA?

¿En la selección argentina reina la incertidumbre o simplemente marea a Croacia? Jorge Sampaoli decidió esconder su estrategia a dos días del partido clave para la clasificación albiceleste en Rusia 2018, pero también deja a la vista que debe barajar y dar de nuevo, contrarreloj.

"Muchas veces nos hizo entrenar distintas variantes y no sabíamos hasta el final cuál íbamos a usar", confesó Gabriel Mercado, quien tuvo a Sampaoli como técnico en el Sevilla. Lo cierto es que el partido que Argentina y Croacia jugarán mañana en el estadio de Nizhni Nóvgorod, casualmente o no decorado todo en celeste y blanco, será decisivo para los sudamericanos si quieren mantener vivas sus ilusiones de clasificar a octavos de final por el Grupo D en la Copa del Mundo.

El seleccionador tiene que atacar varios frentes a la vez para encontrar un funcionamiento más eficiente, con mayor velocidad y potencia de ataque, una defensa más sólida y resolver, antes que nada, el bajón anímico que sufrieron los jugadores, en particular el capitán Lionel Messi.

Posible línea de tres en defensa

Todo indicaría que Sampaoli se decantaría por una línea de tres en la defensa.

El tridente ofensivo albiceleste estaría ya definido con Messi, Sergio Agüero –autor del gol el sábado– y Cristian Pavón.

Sería un 3-4-3, pero tampoco se descartaría a último momento un 4-3-3.