Cristiano avanza con susto y se las verá con el arquero récord

El ímpetu de Irán y los caprichos del VAR estuvieron a punto de provocar un sismo en Portugal, que sufrió para empatar 1-1 y pasar como segundo de la llave B, teniendo a Uruguay como rival en octavos de final, el próximo 30 de junio a las 14:00 (HB), en el estadio Fisht.

Ricardo Quaresma adelantó a los lusos poco antes del descanso (45) y Cristiano Ronaldo tuvo un penal para sentenciar, pero Ali Beiranvand le detuvo el disparo y eso acentuó los nervios de los portugueses.

Irán empató en el descuento con otro penal "chivado" por el VAR que transformó Karim Ansarifard (90+3) y tuvieron una ocasión aún para llevarse la victoria, pero los lusos finalmente salvaron el punto que les da la clasificación. A medida que avanzaban los minutos, los iraníes se fueron sintiendo más cómodos y comenzaron a contragolpear con peligro.

Cuando el escenario se estaba empezando a complicar para los portugueses, llegó el gol liberador de Quaresma en su jugada favorita: arrancada desde la derecha, pared con Adrien Silva y antes de pisar el área conecta con el exterior de su pie derecho un disparo que se coló por la escuadra (45).

El sufrimiento para los campeones de Europa podría haberse acabado a los cinco minutos de la segunda parte, cuando el paraguayo Enrique Cáceres señaló a instancias del VAR un derribo sobre Cristiano Ronaldo, pero el arquero iraní adivinó el lanzamiento del astro y se lo paró.

Eso dio alas a los jugadores y aficionados iraníes, mayoritarios en las gradas del Mordovia Arena, e Irán –pese a las carencias técnicas de sus futbolistas– buscó el empate.

Pepe salvó un peligroso centro en el 58, y en el 72 el recién ingresado Saman Ghoddos disparó pegado al palo.

Fernando Santos se desesperaba en la banda pidiendo cabeza a sus jugadores, pero Portugal jugaba con fuego al no resolver. Incluso pudo quedarse con 10, por un encontronazo de Ronaldo con un rival, pero el árbitro consultó al VAR y lo dejó en amarilla (80).

El videoarbitraje fue de nuevo protagonista, ya que gracias a la televisión el colegiado señaló un penal por manos de Cedric en el 90 y Karim Ansarifard los anotó para dar suspense a los últimos minutos (90+3).

Mehdi Raremi tuvo la ocasión de hacer historia para su país, pero su remate lo estrelló en el lateral de la red (90+5) y los campeones de Europa por fin pudieron respirar tranquilos. El empate da la segunda plaza del grupo B a Portugal, por detrás de España (que empató 2-2 con Marruecos) y obligará a los lusos a enfrentarse a Uruguay en octavos.

CR7 contra la muralla. Ronaldo es el segundo goleador en Rusia, pero en octavos enfrentará al golero Muslera, que no recibió ni solo gol en este Mundial.

OPINIONES

"No creo que no haya sido normal. El árbitro hizo su trabajo. Si considera que tiene que ir tres veces y decidir lo hace y ya está". Fernando Santos. Seleccionador Portugal

"No sé si no se le expulsó por ser quién es: una estrella del fútbol. Es una buena pregunta. El VAR no va bien, no está funcionando". Carlos Queiroz. Seleccionador de Irán