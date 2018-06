España empata con Marruecos en final de locura

La selección española de fútbol empató ayer 2-2 ante Marruecos en Kaliningrado mostrando su cara más gris y se clasificó como primera de grupo únicamente gracias a dos goles agónicos, uno de Iago Aspas y otro de Irán a más de 2.000 kilómetros, en el partido que esta selección protagonizó con Portugal.

Khalid Boutaib (14'PT) y Youssef en Nesyri (36'ST) marcaron para los marroquíes, mientras que España anotó por medio de Isco (19'PT) y Iago Aspas (46'ST), este último gracias al VAR.

Sin embargo, la noticia más positiva para la campeona del mundo en el Mundial de Sudáfrica 2010 llegó desde Saransk, ya que Irán empató 1-1 con Portugal en el 49'ST –se jugaron ambos encuentros en simultáneo– y entregó a España el primer puesto del Grupo B.

España terminó líder con 5 puntos, los mismos que Portugal, pero con mejor diferencia de goles.

Así, se enfrentará el domingo (10:00 HB) en el estadio Luzhniki de Moscú a Rusia, la anfitriona. Si se dan unos resultados previsibles en los próximos días, España evitaría hasta una hipotética final a las grandes favoritas.

Alemania, Brasil, Francia irían por el otro lado del cuadro, junto a otras selecciones como Uruguay, Argentina o Portugal.

Después de Rusia, en el camino de España podrían aparecer Croacia o Dinamarca en cuartos y una Bélgica, una Inglaterra o una Colombia en semifinales.

Más rosas que espinas, aunque todavía faltan muchos resultados y las sorpresas están a la orden del día en Rusia.

Además, España deberá mejorar, y mucho, si quiere aspirar a algo importante en el Mundial.

Ayer empató ante una selección que no se jugaba más que el honor, pues ya estaba eliminada, y repitió muchos vicios de su pasado más oscuro.

Una defensa despistada, falta de claridad en el área rival y una reacción tardía, cuando el agua ya le llegaba al cuello.

Marruecos había anticipado el día anterior que iría a por la victoria y no mentía: los de Hervé Renard salieron como motos, con intensidad, pierna dura y presionando al árbitro en cada decisión. No se les podrá achacar falta de profesionalidad.

Y cuando España parecía condenada a la segunda plaza, ocurrió lo increíble. Aspas metió un gol de tacón y el árbitro se lo anuló antes de validarlo de nuevo gracias al VAR. El empate no le valía a España, así que le llegó la ayuda divina de Irán.

El gol de Karim Ansarifard a Portugal fue la mejor noticia de España en toda la noche, porque llegó a octavos de final como el primero de su serie.

OPINIONES

"Otra vez hemos salido un poco dubitativos y no nos puede seguir pasando, porque ahora empiezan los partidos a vida o muerte. Debemos centrarnos mucho más". Isco Alarcón. Mediocampista de España

"Tenemos que tener capacidad de autocrítica, que las tenemos, tenemos que ser autoexigentes y por aquí, no. Éste no es el camino. No podemos conceder tanto". Fernando Hierro. DT de España