Mascherano: "Hubiera sido el peor final para mí en la Selección"

SAN PETERSBURGO |

El mediocampista Javier Mascherano reconoció hoy que si Argentina quedaba eliminada a causa del penal que le cobraron ante Nigeria "hubiera sido el peor final" de su carrera en la selección.

"Hubiera sido el peor final para mí en la selección argentina, y no por mí sino por dejar a estos chicos fuera de su sueño por mi culpa", expresó Mascherano tras la victoria por 2-1, con un agónico gol de Marcos Rojo en el minuto 86, que clasificó a Argentina a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.

Mascherano, de 34 años, ya anunció que este Mundial sería su retiro definitivo de la selección argentina, en la que ostenta el récord de partidos, 146.

El exjugador del Barcelona, hoy en el fútbol chino, consideró que no le cometió una falta grave a Leon Balogun al agarrarlo en el área. "Lo tengo un poco, lo trato de sostener porque es un jugador que mide 20 centímetros más que yo y se me tira encima. Pero en ningún momento hago el gesto de querer agarrarlo. Por eso no podía creer lo que estaba cobrando" el árbitro turco Cuneyt Cakir, declaró.

Mascherano consideró que "debe haber 7 u 8 situaciones similares por partido". El partido iba 1-0 a favor de Argentina, con un golazo de Lionel Messi a los 14 minutos, cuando el juez cobró el penal y Victor Moses consiguió el 1-1 parcial que puso en riesgo la clasificación albiceleste, ya que necesitaba un triunfo para quedarse con el segundo pase a octavos del Grupo D.

"Estoy bien, desgastado pero contento, aliviado. Sabíamos la responsabilidad y la situación compleja en la que estábamos y la hemos sacado adelante, obviamente con nuestras fallas, con nuestras virtudes, con un montón de cosas para corregir pero sobre todo luchando hasta el final", dijo.

La clasificación a octavos, en los que Argentina se medirá con Francia, "es el premio a no bajar los brazos, a muchas veces pensar que este equipo se caía abajo por la frustración y hoy se rebeló".

"Es una alegría que hayamos podido dar ese paso sobre todo en lo psicológico", añadió. "Queríamos nosotros nosotros mismos ver y demostrar de que estábamos hechos. Y hoy se vio hombres en las dificultades luchando y creo que es un paso importante, pero no es nada a la vez porque estás recién en octavos y te vas a enfrentar a una potencia".

Mascherano abogó ahora por "volver a la calma, tranquilizarse y recuperar fuerzas" porque el sábado será el choque de octavos en Kazán con Francia: "Un equipo que es muy físico, muy bueno técnicamente y tácticamente y es una de las selecciones candidatas a ganar el Mundial". "Estamos para pelear, veremos si se nos da, ojalá", deseó.