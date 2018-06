Conoce cómo quedan los cruces de octavos de final

Colombia, Japón, Inglaterra y Bélgica, se sumaron hoy a las 14 selecciones que ya tenían asegurada una plaza en octavos de final.

De esta manera, están las 16 selecciones que buscarán un lugar en cuartos de final. Estas son: Rusia, Uruguay, Francia, Dinamarca, Croacia, Argentina, Inglaterra, Bélgica, España, Portugal, México, Suecia, Brasil, Suiza, Colombia y Japón.

Los eliminados son Arabia Saudita, Egipto, Marruecos, Perú, Costa Rica, Serbia, Panamá, Túnez, Polonia, Irán, Australia, Nigeria, Islandia, Corea del Sur, Senegal y Alemania, el defensor del título.

Los cruces quedaron de la siguiente manera:

Francia Vs. Argentina se disputará el 30 de junio a las 10:00 (HB)

Uruguay Vs. Portugal se disputará el 30 de junio a las 14:00 (HB)

España Vs. Rusia se disputará el 1 de julio a las 10:00 (HB)

Croacia Vs. Dinamarca se disputará el 1 de julio a las 14:00 (HB)

Brasil Vs. México se disputará el 2 de julio a las 10:00 (HB)

Bélgica Vs. Japón se disputará el 2 de julio a las 14:00 (HB)

Suecia Vs. Suiza se disputará el 3 de julio a las 10:00 (HB)

Colombia Vs. Inglaterra se disputará el 3 de julio a las 14:00 (HB)