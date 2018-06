Sin modificaciones Respetarán la normativa y no hay cambios para inscribir jugadores

Por lo que señala la normativa de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y ante las instrucciones que recibió de la FIFA, la inscripción de jugadores será habilitada en el periodo corto y sólo para futbolistas que no hayan militado en otros clubes de Bolivia en el torneo pasado, según informó ayer el secretario ejecutivo de la entidad nacional, Freddy Téllez.

“Para la inscripción de jugadores para el torneo Clausura, la FBF va a apelar a lo que dice la normativa, nosotros nos debemos a una normativa de la Conmebol y la FIFA, hemos hecho la consulta. La FIFA nos ha señalado que estamos bajo una normativa. El estatuto ha sido modificado, pero no la reglamentación, entonces al estar bajo los anteriores reglamentos, se prohíbe que un jugador esté en una temporada en dos equipos”, explicó.

Con esta determinación que emanó de la segunda reunión del Consejo Superior de la División Profesional, sólo los jugadores que hayan militado en equipos del extranjero podrán fichar para un club boliviano.

Téllez explicó que el 1 de julio comenzará la inscripción y está habilitada por el lapso de cuatro semanas.

Sobre las solicitudes que hicieron Fabol y algunos clubes, el dirigente detalló que no se tomaron previsiones sobre el tema. No obstante, la solución tampoco pasa por habilitar de manera libre la inscripción de jugadores.

“Es un tema que se debía haber previsto y debían alargar sus contratos por seis meses. Quienes no pudieron hacerlo, están teniendo problemas”, añadió.

Sobre el torneo Clausura, hasta ayer se aprobaron las ocho primeras fechas, aunque sólo se dieron a conocer de manera oficial los horarios de las dos primeras jornadas. La fecha de inicio del campeonato está prevista para el 20 de julio.

Campeonato sub-16

En la reunión, se aprobó por unanimidad el desarrollo de un campeonato en la categoría sub-16, que reunirá a los representantes de los 14 clubes profesionales, además de las nueve selecciones departamentales.

A esto se agregará a la selección anfitriona, que para la primera versión será el representante del trópico cochabambino.

“Esperemos que este proyecto logre tener una nueva camada de jugadores para que ellos se presenten en los torneos sudamericanos”, dijo Téllez.

Cargos acéfalos

Sobre la observación de los puestos vacantes, señaló que aún falta reglamentación y sobre todo la nominación de un Tribunal de Ética.

Las normativas complementarias todavía no están siendo elaboradas y en las próximas semanas se volverá a emitir una nueva licitación.

TORNEO CLAUSURA

Primera fecha

Viernes 20 de julio

20:00 Oriente P. vs. Aurora

Sábado 21 de julio

17:15 Royal Pari Vs. Bolívar

Domingo 22 de julio

15:00 Destroyers vs. Sport Boys

17:15 Real Potosí vs. Universitario

17:15 The Strongest Vs. San José

19:30 Guabira Vs. Nal. Potosí

Lunes 23 de julio

20:00 Wilstermann Vs. Blooming

Segunda fecha

Martes 24 de julio

20:00 Aurora vs Royal Pari

Miércoles 25 de julio

15:00 Sport Boys vs Real Potosí

20:30 San José vs Bolívar

18:15 Nal. Potosí vs Destroyers

Jueves 26 de julio

18:15 The Strongest vs Wilstermann

20:30 Universitario vs Oriente Petrolero

20:30 Blooming vs Guabirá

AMISTOSOS NO DEJARON RÉDITOS ECONÓMICOS

El secretario ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Freddy Téllez, detalló que por los amistosos que disputó la selección nacional, no recibió “un solo dólar”.

“Es un problema heredado, hay un documento firmado en el que se compromete a jugar siete partidos internacionales, donde el tope de ganancia era de 120 mil dólares, pero como tenían una deuda anterior, todo lo que se ha generado se lo ha llevado la empresa. Ha sido deficitario porque los compromisos que tiene la Federación con los jugadores de su participación se les tiene que pagar viáticos y bonos de presentación”, explicó.

Téllez afirmó que los jugadores que fueron convocados para el amistoso contra Curazao no recibieron ningún pago, pero ya consensuaron la deuda.

“Se les debe del partido de Curazao, son como 60 mil dólares”, añadió.

A la FBF le falta cumplir con tres partidos amistosos internacionales, de los que evidentemente se conoce que no se embolsará nada para la entidad nacional.

“No ha ingresado un solo dólar por los amistosos y así será por los siguientes tres amistosos que aún debe cumplirse por el contrato que se tiene con la empresa (Eurodata)”, sostuvo.

Téllez comentó que sólo queda cumplir con los compromisos que adquirieron las anteriores directivas de la FBF.