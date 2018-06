Sin excusas para el Mundial

Fanáticos del fútbol en Cochabamba se dan modos para no perderse el desarrollo de la Copa del Mundo, que ingresa desde hoy a la etapa de octavos de final, recurriendo principalmente a las distintas plataformas en las redes sociales como fuente de información, para estar al tanto de lo que ocurre en Rusia, seguido de los medios convencionales, radio y televisión.

Por distintos factores, trabajo, estudio u otras ocupaciones, muchos no pudieron ver los 48 partidos de la fase de grupos; sin embargo, la tecnología ayudó a que los fanáticos se informen de lo que ocurre detalladamente, de la misma manera algunos de los consultados esperan estar informados a poco del inicio de la segunda fase de la Copa del Mundo.

Las principales fuentes consultadas fueron las plataformas de los distintos medios que actualizan los resultados constantemente, luego recurren (con mayor tiempo disponible) a los resúmenes que ofrecen los canales deportivos, y para mayor análisis, los debates (en radio y televisión) y medios impresos.

Pero en Cochabamba aún existe un gran porcentaje de la población que sigue diariamente los encuentros deportivos por la señal de televisión que emiten Unitel y Red Uno (en restaurantes y en domicilios particulares), otros por la radio (sobre todo en los medios de transporte público).

Favoritos al título

Muchos en Cochabamba, "por ser latinos", apoyan a los equipos latinoamericanos; sin embargo, hay también quienes ven como favoritas a las selecciones de Francia, España y Croacia para levantar la corona en el Estadio Olímpico Luzhniki el domingo 15 de julio, en la gran final de este certamen internacional.

De todas maneras, las dos selecciones que mayor apoyo tienen, por lo menos en el valle, son Argentina y Brasil. Pero algunos creen que se puede seguir dando un par de sorpresas más en las dos semanas de fútbol que le resta al evento mundial, apuntando a Bélgica y a la anfitriona, Rusia.

OPINIONES

"Vi los partidos de distintas formas en el trabajo, la U o en algún restaurante con los amigos. Yo apoyo a Argentina y creo que su rival en la final será Croacia”. Belén Alcocer. Hincha de Argentina

"Me gusta hacer el seguimiento a los resultados, por temas laborales no puedo ver los partidos, pero me apoyo en la tecnología. Brasil es mi favorito para ganar el Mundial”. Richard Herbas. Hincha de Brasil