Hierro, en tono de despedida tras derrota: "Es, o ha sido, un placer"

El seleccionador de España, Fernando Hierro, no quiso aclarar su voluntad de seguir al frente del equipo tras la derrota en los penales ante Rusia en los octavos de final del Mundial 2018, aunque lanzó un mensaje que sonó a despedida.

"Es, o ha sido, un placer. Seguir no es decisión mía. Después de una eliminación lo mío es lo de menos", dijo a Telecinco el entrenador, que llegó al cargo dos días antes de comenzar el torneo tras el despido de Julen Lopetegui.

Aún así, Hierro insistió en agradecer a sus jugadores por el trabajo a pesar de la eliminación.

"El esfuerzo de los chicos ha sido espectacular. Ya dijimos que a partir de octavos ya no tienes margen de error. El equipo se ha comportado de una forma profesional y ha sido una maravilla entrenarlos. Les he dicho que no hay ningún reproche", añadió el ex defensor español.