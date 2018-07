Iniesta y Piqué se despiden de España de triste manera

Después de 12 años que lo elevaron a la categoría de mito, Andrés Iniesta se despidió ayer de la selección española de fútbol de la forma más triste posible: una eliminación fuera de todo pronóstico contra Rusia en los octavos de final del Mundial.

"Es una realidad que es mi último partido con la selección. Se acaba una etapa maravillosa", expresó el centrocampista de 34 años en el estadio Luzhniki de Moscú.

España cayó 4-3 por penales ante Rusia después de igualar 1-1 en 120 minutos. Iniesta no fue titular por primera vez en todo el Mundial e ingresó en el segundo tiempo, aunque no consiguió torcer el rumbo de un partido en el que España no pudo capitalizar la abrumadora posesión del balón.

Tras el partido, Iniesta fue uno de los primeros jugadores en afrontar a los medios. Y de inmediato confirmó que ya no volverá a vestir la camiseta española.

"A veces las cosas no son como uno sueña o imagina. Las circunstancias han marcado que sean así", dijo sobre su despedida.

Junto a Iniesta es posible que también se haya despedido Gerard Piqué, otro de los referentes de la generación dorada española. El defensa del Barcelona dijo tiempo atrás que el de Rusia sería su último torneo con España, aunque ayer optó por no hablar con los medios.

"En conjunto seguramente sí. Por el momento, la eliminación, el momento personal (...) Pero bueno, la vida sigue. Ojalá en un futuro cercano se cambien estas situaciones decepcionantes que vivimos en el último Mundial, Eurocopa y Mundial", apuntó Iniesta.