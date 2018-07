Neymar: "Las críticas intentan desacreditarme, pero no me importan"

SAMARA |

El astro brasileño Neymar aseguró hoy que no quiere hablar con los periodistas por las críticas que está recibiendo en el Mundial de Rusia.

"Creo que las críticas intentan desacreditarme, pero no me importan", indicó el futbolista del Paris Saint Germain en la rueda de prensa posterior al triunfo de Brasil sobre México por 2-0 en los octavos de final.

Neymar, uno de los mejores jugadores del mundo, fue hasta hoy más protagonista por sus exageraciones que por su influencia en el juego. Ante México brilló por fin con un gol y una gran jugada en el segundo tanto.

"Yo no hablo con la prensa porque no quiero polémicas. Todo el mundo habla y todo el mundo se emociona, pero yo lo que quiero es jugar y ayudar al equipo. Estoy aquí para ganar y ayudar al equipo", señaló Neymar. "Me siento cada vez mejor y estoy muy feliz. No solo por mi actuación individual, sino por todo el equipo. Estamos mejornado cada día más".

Minutos antes, el técnico de México, Juan Carlos Osorio, acusó a Neymar y a los futbolistas brasileños de exagerar.

"El árbitro detenía el juego en todo momento cuando había poco contacto entre los jugadores y permitió faltas falsas. Esto debe ser un juego con virilidad y determinación y no con tanta payasada", dijo Osorio en clara referencia a Neymar.