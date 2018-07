Ochoa: "Brasil es un equipo con mayor calidad y mayor talento"

SAMARA |

El guardameta de la Selección de México, Guillermo Ochoa, expresó hoy que Brasil "es un equipo con mayor calidad y mayor talento" tras caer derrotado 2-0 ante la "canarinha" en los octavos de final del Mundial de Rusia.

"Hay que felicitar a Brasil por el triunfo, son un equipo con mayor calidad y mayor talento, con mucho peligro adelante. Ellos buscaron el gol en todo momento y nosotros no fuimos capaces", expresó Ochoa a las televisiones mexicanas tras el duelo.

El "Tri" sumó su séptima eliminación consecutiva en los octavos del Mundial. El equipo azteca siempre avanzó a esta ronda desde Estados Unidos 1994, pero siempre perdió el cuarto partido.

"Las cosas no fueron las mejores para México, nos faltó precisión en momentos clave donde pudimos hacer daño y hubo muchos ajustes muy precipitados", añadió, aunque no dio más detalles sobre sus comentarios.

"Esto no es de un jugador", respondió el guardameta tras ser cuestionado sobre su actuación ante los brasileños, donde fue la gran figura del equipo mexicano.

"Al final lo que quiero es que ganemos todos, cada quien pone lo mejor de uno y el máximo para el grupo", dijo el portero.

"Me voy tranquilo por lo realizado en este Mundial, se ve el ámbito personal, pero no puedo estar contento porque México no avanza, así es el fútbol", finalizó Ochoa.