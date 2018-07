Sampaoli quiere seguir como DT de Argentina, ¿podrá?

Jorge Sampaoli no quiere dejar el cargo de entrenador de Argentina, pero es considerado uno de los responsables de la temprana eliminación en octavos de final del Mundial de fútbol de Rusia 2018 y su continuidad no estaría garantizada pese a contar con un contrato por cuatro años más.

Como no hace tanto, ya comenzaron a barajarse nombres de posibles reemplazantes como Marcelo Gallardo, Matías Almeyda, Ricardo Gareca, Mauricio Pochettino y Diego Simeone.

El operativo desgaste parece en marcha, al menos hasta que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fije una posición sobre el futuro de Sampaoli y la selección, que en un año debe jugar la Copa América Brasil 2019.

"No evalúo irme", afirmó el técnico minutos después de la derrota por 4-3 ante Francia que selló la eliminación en Kazán, en la peor actuación de Argentina desde el Mundial de 2002. "Lo tomo como una frustración, no como un fracaso. Y esta frustración me fortalecerá como entrenador desde la experiencia y el aprendizaje", sostuvo.

Y a la hora de repartir culpas, señaló que "la gestión en el campo es de los jugadores, la de la planificación y proyectar el partido es del entrenador, es algo compartido entre ambas partes".

Cuando no muchos aceptaban el desafío, apareció en la órbita de candidatos el extécnico de Chile y el Sevilla que había sorprendido a varios por su desfachatez a la hora de ir por el triunfo.

Sampaoli asumió en junio de 2017 al frente de la selección argentina amenazada con quedar fuera del Mundial.