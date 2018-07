Técnico japonés: "No esperábamos un contraataque así"

ROSTOV |

El entrenador japonés Akira Nishino se mostró hoy depecionado tras la eliminación por 3-2 de Japón en octavos de final del Mundial de Rusia ante una Bélgica que remontó dos goles.

"Queríamos ganar y tuvimos la oportunidad", dijo Nishino tras el partido en el que Bélgica anotó su tercer gol en el último minuto, después de no poder aprovechar un córner a favor.

"Queríamos el gol de la victoria. No esperábamos un contraataque así. Eso definió el partido", expresó a Nishino en relación al tanto que anotó Nacer Chadli cuando se jugaba el cuarto minuto de descuento.

Japón, que estuvo ganando 2-0 hasta el minuto 69, buscaba clasificarse hoy por primera vez a unos cuartos de final en un Mundial.

"Cuando ejecutamos el tiro libre y el corner queríamos decidir el partido. Terminarlo. Por supuesto que en ese momento pensábamos que como mucho nos íbamos a ir al tiempo suplementario", resaltó Nishino.

"No creía que iban a hacer semejante contraataque. Mis jugadores tampoco lo esperaban y en pocos segundos la pelota entró al arco. En ese momento me cuestioné por como habíamos manejado la ventaja", expresó el técnico, que evitó responsabilizar a sus futbolistas.

"No creo que haya que culpar a los jugadores: fue mi culpa que hayamos perdido el control del partido y que nos hayan dado vuelta el resultado. Me culpo a mí y cuestiono mis tácticas", indicó el técnico, que también se había responsabilizado por la estrategia de los últimos minutos ante Polonia, cuando Japón perdía 1-0 y el técnico resolvió no atacar más porque el resultado lo beneficiaba.

En ese momento, Japón se clasificó por tener dos tarjetas amarillas menos que Senegal.