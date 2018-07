Suiza lamenta su derrota ante Suecia: "No hicimos lo suficiente"

SAN PETERSBURGO |

El seleccionador de Suiza, Vladimir Petkovic, reconoció hoy su decepción con la eliminación de su equipo en el Mundial y confesó que no hizo lo suficiente para superar a Suecia en su intento de acceder a cuartos de final.

"Estamos decepcionados, desde luego. Claramente pudimos hacer más. Felicitamos a Suecia, que fue el justo ganador. Hemos hecho mal las cosas, hemos enfocado mal nuestras emociones", reflexionó la rueda de prensa posterior a la derrota 1-0 en San Patersburgo.

"Sabíamos que era un objetivo difícil, pero no hicimos lo suficiente para estar en cuartos", añadió.

Petkovic realizó un ejercicio de autocrítica ante lo mostrado por sus futbolistas.

"Nos faltó jugar con más agresividad que Suecia, intentar generar más ocasiones de peligro, más llegadas al menos", explicó.

Y elogió a su rival: "Ellos han conseguido jugar de una manera que les ha hecho merecedores de estar en cuartos. Juegan como un equipo y tienen una magnífica condición física".

Para el preparador de Suiza, la clave estuvo en su mala primera mitad y en el poco riesgo ofensivo asumido en la segunda.

"En la primera parte jugamos muy lentos y los pases no fueron buenos. Intentamos mejorar en la segunda parte, pero no fue suficiente. No tuvimos demasiadas oportunidades. En otros partidos mostramos cosas que no hicimos aquí", lamantó.

Finalmente, se refirió a todas las sorpresas que está habiendo en el Mundial de Rusia.

"Muchas grandes selecciones quedaron eliminadas y muchas veces los equipos que parecen más pequeños pueden hacer mejor las cosas", concluyó.