Maradona sobre la eliminación de Colombia: Fue un "robo monumental"

MOSCÚ |

El exastro del fútbol Diego Maradona denunció hoy que Colombia fue víctima de un "robo monumental" en el partido de octavos de final del Mundial de Rusia en el que cayó en la tanda de penales ante Inglaterra tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Durante el programa “De la Mano del Diez”, transmitido por la emisora venezolana Telesur, el argentino aseguró tener “clarísimo” que el árbitro estadounidense Mark Geiger se “inventó” un penal que derivó en el 1-0 de Inglaterra con el claro objetivo de favorecer a los europeos.

“(Estoy) conmovido porque cuando hablé con (el presidente de la FIFA, Gianni) Infantino la primera vez, o sea cambió todo en la FIFA: se van los ladrones, se van los arreglos, se va todo. Y hoy vi un robo monumental en la cancha. Yo le pido disculpas a todo el pueblo colombiano, pero los jugadores no tenemos la culpa”, dijo con pesar Maradona.

“Yo lo tengo clarísimo, (Mark) Geiger, estadounidense, qué casualidad que fue el que inventó un penal para Brasil, que fue que Nigeria lo acusó en la FIFA y le dieron seis meses de suspensión", advirtió.

Sobre la controversial jugada, Maradona sostuvo que se trató de un “penal que no es penal, es foul de (Harry) Kane” y el árbitro ni vio la presunta falta ni quiso recurrir al asesoramiento por video. “¿Por qué no pidieron el VAR?”, indagó con suspicacia.

Posteriormente, Colombia lograría el empate con un cabezazo del defensor Yerry Mina a los 93 minutos. Ya en la tanda de penales, Inglaterra se impuso 4-3.

Maradona destacó que "Colombia muere de pie” y dándole pelea a los ingleses a pesar de haber no haber contado con su principal estrella, el volante del Bayern Múnich James Rodríguez, y pese a sufrir por la supuesta injusticia que representó el penal en contra.

“Inglaterra no pudo entrarle a Colombia, Colombia le jugó como podía, con lo que tenía, sin James (Rodríguez), sin un creador, pero grité el gol de Colombia como si hubiese cabeceado yo (...) porque no es posible, esto hay que denunciarlo (...) yo le digo a Infantino, eso no puede quedar así”, sostuvo.

El “Diez” no escatimó en agravios contra Geiger. “Este árbitro sabrá mucho de béisbol, pero de fútbol no tiene ni idea”, disparó sobre el estadounidense, al que además llamó directamente “ladrón”.

“No se puede creer, vuelvo a pedir disculpas al pueblo colombiano (...) porque los jugadores no elegimos los árbitros, los árbitros los elige (Pierluigi) Collina, que lo eligió Infantino para cambiar la nueva FIFA de ladrones y arregladores y hoy vimos todo lo contrario: una FIFA vieja y arreglada”, criticó el ex campeón del mundo en México ’86.

Sobre el encuentro entre Suecia y Suiza, que terminó 1-0 para los escandinavos con un gol de Emil Forsberg que se desvió en un defensor, Maradona reconoció que no conocía mucho sobre estos equipos y el partido “fue terrible” por el bajo nivel que mostraron ambas selecciones.