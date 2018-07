Paulinho, Witsel y Carrasco, del fútbol chino a titulares en el Mundial

Pocos auguraban algo bueno a Paulinho, Axel Witsel y Yannick Carrasco cuando dejaron el fútbol europeo para jugar en la Liga China, pero los tres serán hoy titulares en el partido hasta ahora más esperado del Mundial de Rusia.

El duelo que medirá a Brasil con Bélgica en Kazán por los cuartos de final servirá a los tres para reivindicarse. El fútbol chino no les hizo peores futbolistas.

Salvo una sorpresa de última hora, Paulinho jugará en el centro del campo de Brasil y Bélgica contará con Witsel en el medio y Carrasco en la banda izquierda.

"Había una preocupación sobre el nivel que iban a tener Axel y Yannick. Si iban a sufrir por ir a China", comentó hace unos días el seleccionador belga, el español Roberto Martínez.

"Yo diría que mentalmente están más fuertes incluso porque se han convertido en grandes jugadores de proyectos importantes. No creo que haya nada negativo en que los jugadores se vayan a China. Yo creo que es muy bonito ver a Yannick y Axel crecer a nivel humano", añadió el técnico.

Witsel, de 29 años, abandonó en enero de 2017 el Zenit de San Petersburgo para poner rumbo al Tianjin Quanjian. Según medios, cobra unos 18 millones de euros por temporada.

Mucho más sorprendente fue lo de Carrasco. El extremo tiene apenas 24 años y es visto como uno de los jugadores a tener más en cuenta en el fútbol europeo.

Hasta febrero de 2018 jugaba en el Atlético de Madrid, con el que alcanzó la final de la Liga de Campeones, en 2016, y gozaba de buen estatus en el equipo rojiblanco. Pero fichó por el Dalian Yifang. No trascendió lo que cobra, pero es evidente que la estrategia de la Liga china es llenar los bolsillos de los jugadores de Europa. Así llegaron Carlos Tevez, Javier

Mascherano, Óscar, Ezequiel Lavezzi o Hulk.

"La gente no sabe de lo que habla cuando comentan sobre la competición china", dijo Carrasco recientemente a la plataforma deportiva "Sporza".

"Llevo cuatro meses jugando ahí. No he perdido las cualidades en este tiempo. Tengo experiencia al máximo nivel: he jugado una final de la Liga de Campeones, he jugado contra muchos grandes clubes, ya he disputado una Eurocopa", comentó el carrilero izquierdo de Bélgica.

El caso de Paulinho es todavía más extraño. Tras iniciar su carrera en Brasil, fichó en 2013 por el Tottenham. En el fútbol inglés duró apenas dos temporadas y se fue al Guangzhou Evergrande.

MUCHA TRAYECTORIA ACUMULADA

Paulinho, Axel Witsel y Yannick Carrasco, tres futbolistas que lograron acumular mucha experiencia en los equipos profesionales que militaron.

El más experimentado es el brasileño Paulinho, quien a sus 29 años lleva 12 como futbolista profesional, militó en clubes grandes como el Audax São Paulo, Corinthians, Tottenham Hotspur F.C. En 2015, se fue al Guangzhou Evergrande de China de donde retornó hasta España y actualmente viste la camiseta del Barcelona.