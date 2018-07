Tabárez evita hablar de su futuro y aclara que ya no tiene contrato

Óscar Tabárez aclaró hoy que con la derrota de Uruguay en los cuartos de final del Mundial de Rusia se le termina el contrato como seleccionador y señaló que su continuidad depende ahora de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

"Conozco pocos casos en los que el entrenador decida si sigue o no. A mí hoy se me terminó el contrato y no voy a hablar del tema porque no me corresponde", señaló Tabárez en Nizhni Nóvgorod después del 2-0 que sufrió Uruguay ante Francia.

"Las organizaciones están ahí para el que las quiera ver. A mí nunca me gustó hacer lobby ni nada por el estilo. Una declaración en cualquier sentido puede generar materia prima para los periodistas, pero a mí y a la Asociación Uruguaya nos perjudicaría", añadió el técnico de 71 años.

Tabárez lleva al frente de la selección uruguaya desde 2006 en el actual proceso, pero también ocupó el banquillo del equipo entre 1988 y 1990.

"Esta parte de la actividad se terminó", señaló en Nizhni Nóvgorod. "Pero pasó lo mismo después del Mundial de Brasil y hubo posibilidades de continuar".

De todas formas, Tabárez aseguró que Uruguay seguirá teniendo una gran selección independientemente de si sigue o no en el cargo.

"Sé que Uruguay va a continuar con su cultura futbolística, con su historia. Me tiene muy tranquilo, aunque estoy triste por la derrota de hoy, porque no se pudo concretar lo que veníamos buscando".

La AUF celebrará elecciones el 31 de julio y la continuidad de Tabárez dependerá de quién ocupe el sillón de mando.