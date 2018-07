Arquero de Inglaterra: "Sabemos de lo que somos capaces, lo importante es nuestra unión"

SAMARA |

Jordan Pickford, portero de la Selección de Inglaterra, que pasó a las semifinales del Mundial de Rusia 2018 tras derrotar este sábado a Suecia (0-2), indicó a la agencia EFE, en el Samara Arena que saben de lo que son "capaces" y que "lo más importante es la unión" que tiene el grupo.

"Sabemos de lo que somos capaces y lo que aún podemos hacer en este torneo", respondió el portero del equipo de los "Tres Leones", nombrado mejor jugador del partido.

"Lo más importante es nuestra unión como grupo, el trabajar duro como equipo, de forma solidaria", indicó Pickford, una de las grandes revelaciones del torneo, ya que antes del mismo sólo había jugado tres partidos amistosos con la selección inglesa.

"Yo trabajo muy duro cada día y todas las paradas que hago en los entrenamientos las hago para que luego las pueda repetir en los partidos", indicó la nueva figura del equipo inglés, que al ser cuestionado acerca de qué le parece que ya le estén comparando con otros históricos porteros ingleses como Gordon Banks o Peter Shilton indicó que "eso es bueno".

"Es de lo que va el fútbol, que de repente te encuentres en un gran escenario y que sepas responder", indicó Pickford, que afirmó que las críticas recibidas anteriormente "nunca" le "afectaron".

"Me gusta el fútbol y me entreno duro, tanto en el gimnasio, como en el terreno de juego, para ser cada vez mejor. Las críticas nuca me afectaron", indicó Pickford.